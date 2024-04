Cztery medale na mistrzostwach Kujaw

W ostatni weekend w Bydgoszczy odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Kujaw w squasha w kategoriach młodzieżowych, w których wystartowali zawodnicy Legii. Filip Zasadzki był najlepszy w rywalizacji do lat 15 i drugi w kat. U-17. Brąz w kat. U-19 zdobył Gleb Senatov , a srebro w kat. U-11 - Mateusz Paluchowski . Wiktor Paluchowski był czwarty w kat. U-17. Wyniki legionistów: U-11: Mateusz Paluchowski - Iakov Kadishnov 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 11-9) Mateusz Paluchowski - Antoni Urbański 3-0 (11-3, 11-0, 11-4) U-13: I runda: Mateusz Paluchowski - Gustaw Górka 3-0 (11-6, 11-3, 11-1) 1/4 finału: Mateusz Paluchowski - Kacper Serniak 0-3 (3-11, 8-11, 9-11) Mateusz Paluchowski - Szymon Banasiewicz 0-3 (5-11, 14-16, 7-11) Mateusz Paluchowski - Aleksander Nadolski 1-3 (8-11, 13-11, 5-11, 3-11) U-15: II runda: Filip Zasadzki - Piotr Sternik 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) 1/4 finału: Filip Zasadzki - Kacper Stachowiak 3-2 (11-1, 9-11, 7-11, 11-9, 11-7) 1/2 finału: Filip Zasadzki - Marcel Sudak 3-1 (11-8, 9-11, 11-8, 11-4) Finał: Filip Zasadzki - Piotr Wróbel 3-0 (11-3, 11-7, 11-5) II runda: Wiktor Paluchowski - Iwo Witek 3-0 (11-3, 11-1, 11-0) 1/4 finału: Wiktor Paluchowski - Adam Bociek 2-3 (12-10, 7-11, 11-8, 8-11, 6-11) Wiktor Paluchowski - Sebastian Czubin 3-1 (11-1, 6-11, 12-10, 11-6) Wiktor Paluchowski - Kacper Stachowiak 1-3 (4-11, 13-11, 6-11, 3-11) U-17: 1/4 finału: Filip Zasadzki - Błażej Jażdżewski 3-0 (14-12, 11-5, 11-5) 1/2 finału: Filip Zasadzki - Tymon Pawluk 3-1 (11-9, 11-6, 3-11, 11-9) Finał: Filip Zasadzki - Tomasz Figura 1-3 (12-14, 9-11, 17-15, 8-11) I runda: Gleb Senatov - Hubert Rutkowski 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) 1/4 finału: Gleb Senatov - Tymon Pawluk 0-3 (6-11, 6-11, 4-11) Gleb Senatov - Błażej Jażdżewski 0-3 (11-13, 7-11, 5-11) Gleb Senatov - Oliwier Piotrowski 3-0 (11-9, 14-12, 11-7) I runda: Wiktor Paluchowski - Bartosz Uss 3-0 (11-1, 11-3, 11-1) 1/4 finału: Wiktor Paluchowski - Oliwier Piotrowski 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) 1/2 finału: Wiktor Paluchowski - Tomasz Figura 1-3 (14-12, 3-11, 9-11, 8-11) Wiktor Paluchowski - Tymon Pawluk 1-3 (3-11, 11-8, 7-11, 6-11) U-19: Gleb Senatov - Adam Bociek 2-3 (6-11, 11-5, 11-5, 13-15, 8-11) Gleb Senatov - Michał Kozicki 3-1 (11-4, 6-11, 11-5, 11-4)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.