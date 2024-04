Legia U-10 szósta w Czerkawski Cup

W Tychach rozegrany został Ogólnopolski turniej mini hokeja na lodzie - X edycja Czerkawski Cup, do którego kwalifikację zapewniła sobie drużyna Legii Warszawa, składająca się z zawodników z rocznika 2014 i młodszych. Legioniści zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i ostatecznie zakończyli rywalizację na miejscu 6. "Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych najmłodszych reprezentantów. Mieliśmy w składzie dużo młodszych zawodników niż rocznik 2014. Wielu młodych hokeistów zostanie w tej grupie na kolejną edycję, stąd mamy realny potencjał na jeszcze lepszy wynik za rok" - relacjonują przedstawiciele hokejowej Legii. Wyniki legionistów w turnieju finałowym: AH Legia 5-1 Bydgoszcz AH Legia 1-0 Toruń AH Legia 0-4 Bytom AH Legia 0-5 Tychy O 5. miejsce: AH Legia 2-4 KTH Krynica

