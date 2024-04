Luquinhas o krok od Legii - zostały formalności

Stołeczny klub będzie miał opcję pierwokupu 27-letniego Brazylijczyka za milion euro (brazylijskie media informowały o kwocie ok 1,5 mln euro).

Potwierdzają się informacje brazylijskich mediów sprzed kilku dni, które informowały o tym, że Luquinhas zostanie na rok wypożyczony do Legii Warszawa i wszystkie formalności zostały dopięte. Dziś portal meczyki.pl z własnych źródeł potwierdził, że "na uzgodnionych dokumentach brakuje jeszcze podpisów, ale to kwestia najbliższych dni".

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Trampek - 41 minut temu, *.125.113 A może tak Brazylijczykom zaoferować podmianę na zawodnika , który ponoć ma ponad 100 występów w LEGII . Mowa tu o Rosołku - zareklamować go odpowiednio,np: że jest to perspektywiczny młody talent itd , / tu zadanie dla ludzi odpowiedzialnych za skauting / , to może Brazylijczycy jeszcze dopłacą LEGII odpowiedz

Kop w pudla - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Wyleniały śmietnikowiec pozujący na lwa musi wypełzalać.



Niech sobie weźmie akadamię.



Ta jego debilna wizja tylko pogrąża finansowo klub.



Jakie jest roczne przełożenie kosztów (kredyt, kadra, utrzymanie) do zysków?



odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 Ktoś kto dostał z liścia i odszedł z klubu między innymi dlatego, a teraz wraca .To jest ktoś bez honoru i charakteru, a w Legii powinni grać ludzie z poczuciem własnej wartości i twardzi, ale prezesunio wybiera bardziej pod siebie i podobnych do siebie i jest straszne dla nas kibuców. odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @LewLegia:Po prostu teraz będzie siadał z tyłu autokaru. odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli wizja braku pucharów go nie zniechęciła. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Takie powroty nie zawsze się sprawdzają. Carlitos, Pekhart. Ale może tym razem będzie dobrze. Trzeba zmienić koncepcję gry . I jeszcze przebojowy i skuteczny napastnik do duetu z Gualem. A może jego przyjaciel Imaz? odpowiedz

Rytm - 57 minut temu, *.centertel.pl @ws : Jędrzejczyk, Wszołek sprawdzili się po powrocie. odpowiedz

Kraken - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak można wrócić do klubu gdzie został potraktowany przez spadający liść , odpowiedz

Bartolinii - 2 godziny temu, *.chello.pl Do autokaru będą go pakować jak Mr. T do samolotu :D odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Znaczy,że żegnamy Josue... odpowiedz

Azer - 51 minut temu, *.telkab.pl @(L)evinho.Onet.Pl: i bardzo dobrze odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl mam nadzieje że będzie w dobrej formie a to oznacza wzmocnienie drużyny odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.