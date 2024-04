Futsal

Grzyb i Nuno Chuva odchodzą z Legii po sezonie

Czwartek, 25 kwietnia 2024 r. 08:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatnio informowaliśmy, że sezon 2023/24 będzie ostatnim w barwach Legii dla Mariusza Milewskiego oraz Davidsona Silvy. "Miles" postanowił zakończyć karierę, z kolei z Brazylijczykiem nasz klub nie zdecydował się przedłużyć umowy. Po sezonie z Legią pożegnają się także Adam Grzyb oraz Nuno Chuva.



23-letni Portugalczyk w barwach Legii występował tylko w obecnych rozgrywkach, po tym jak trafił do stolicy z Dremana Opole Komprachcice. W barwach naszego klubu Nuno Chuva rozegrał 22 mecze ligowe i zdobył cztery bramki. Zawodnik wystąpi w Legii jeszcze w najbliższy weekend, w meczu lub meczach w Bielsku-Białej z Rekordem.



Adam Grzyb był związany z futsalową Legią przez pięć sezonów - niemal od początku istnienia sekcji (dołączył w trakcie sezonu 2019/20). Z naszym klubem wywalczył awans do I ligi (w roku 2020), następnie do ekstraklasy w sezonie 2020/21 (23 mecze i 6 bramek), a następnie przez trzy kolejne sezony grał z eLką na piersi w futsalowej ekstraklasie (obecnie 77 meczów ekstraklasowych w barwach Legii i 11 bramek).



Przed środowym meczem play-off Legii z Rekordem, wszyscy czterej futsaliści Legii otrzymali z rąk prezesa futsalowej sekcji naszego klubu pamiątkowe patery, a kapitan Legii także malowany obraz ze swoją podobizną w barwach naszego klubu. Po meczu "Miles" przejął megafon i wygłosił mowę pożegnalną, dziękując Legii za możliwość reprezentowania jej barw i spięcie klamrą rodzinnej historii - wszak ojciec Mariusza, Ryszard Milewski przed laty występował w barwach piłkarskiej Legii Warszawa. Kibice wywiesili transparent z podziękowaniami dla wszystkich czterech graczy, którzy reprezentowali nasze barwy.