Kiereś: Legia z każdym tygodniem może zaskakiwać

Piątek, 26 kwietnia 2024 r. 15:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Stal Mielec

- Legia jest zawsze Legią, niezależnie od tego, w jakim jest momencie. To jest drużyna, która zawsze ma bardzo duże aspiracje. Teraz mają również nowego trenera, który też chce mierzyć wysoko - mówi przed meczem z Legią trener Stali Mielec, Kamil Kiereś.









- Wiemy o Legii tyle, że w dwóch pierwszych meczach pod wodzą trenera Goncalo Feio grała w ustawieniu z trójką obrońców, piątką pomocników, dwoma wahadłami i napastnikami. W obydwu meczach został powtórzony ten sam skład. Ciężko powiedzieć, jakie są ich atuty, a jakie słabsze elementy. Myślę, że Legia z każdym tygodniem może czymś zaskakiwać i możemy zobaczyć w niedzielnym spotkaniu coś zupełnie nowego. Jest to jakaś niewiadoma, ale widać już fundamenty, które chcę zachować dla siebie. Jesteśmy na etapie rozgrzebanej analizy, którą dziś dopełnimy. Kluczowe wnioski przyjdą i podzielimy się tym z zespołem.



- Od samego początku chcę, żebyśmy byli drużyną wszechstronną, która potrafi się odnaleźć w różnych fazach gry. To pokazał mecz z Lechem Poznań, gdy w pierwszej połowie w pełni dominowaliśmy, ale zabrakło nam wykończenia, a w drugiej musieliśmy być skuteczniejsi w zadaniach defensywnych. W spotkaniu z Legią również będziemy szukać tej wszechstronności. Jednak założenia to jedno, a drugie to wydarzenia boiskowe, bo gramy z rywalem, który może ograniczyć nasze działania.



- O wyniku ostatniego meczu z Wartą Poznań zadecydowały dwie-trzy minuty na początku drugiej połowy, kiedy popełniliśmy błędy wykorzystane przez przeciwnika. To miało wpływ na całość. Pierwsza połowa była ogólnie dobra i w jakimś stopniu wyrównana. Warta starała się nas zaskoczyć, wykorzystać drybling, grę 1 na 1 i to im się udało. Stało się to, co się stało i musimy się z tym zmierzyć. Będziemy starali się zasypać tę porażkę zwycięstwem z Legią.



- Nadal mamy cele, których jeszcze nie zrealizowaliśmy. Musimy być skoncentrowani i nie możemy niczego zlekceważyć. Widzimy tabelę i to, że matematyka w naszej perspektywie jeszcze niczego nie zamknęła, nie jesteśmy jeszcze pewni utrzymania. Musimy być czujni i skupić się na punktowaniu. Mamy również szansę, by zakończyć sezon w środku tabeli i do tego będziemy dążyć. Nie chciałbym, żeby pojawiały się takie opinie, że przeszliśmy obok meczu i zrobimy wszystko, by tak nie było. Musimy wrócić na dobre tory, zbudować odpowiednią energię i organizację gry.



- Na mecz z Legią wraca do kadry Piotr Wlazło, który pauzował za nadmiar żółtych kartek. Igor Strzałek, jako zawodnik wypożyczony z Legii, nie może wziąć udziału w tym spotkaniu ze względu na zapisy w kontrakcie. Kontuzjowany jest Leandro, któremu odnowił się uraz, a pod uwagę nie jest brany również Łukasz Wolsztyński. Pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji.