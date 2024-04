Wyniki 27. kolejki III ligi. Legia w grze o awans

W weekend rozegrana została 27. kolejka III ligi grupy 1. Legia II Warszawa pokonała w najważniejszym meczu w sezonie Pogoń Grodzisk Mazowiecki i zachowała swoje szanse na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Legioniści tracą do lidera tylko dwa punkty. W drugim meczu na szczycie tabeli Unia pokonała Pelikana i umocniła się na 3. pozycji. Ciekawie i zaciekle wygląda również walka o utrzymanie. Następną kolejkę zaplanowano na najbliższy weekend.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.