Rugby kobiet

Legia wicemistrzem Polski!

Sobota, 4 maja 2024 r. 17:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kobieca drużyna rugby Legii Warszawa wywalczyła wicemistrzostwo Polski w sezonie 2023/24. To piąty srebrny medal legionistek w historii sekcji. W ostatnim turnieju rugby 7 rozegranym w Gdańsku warszawianki zajęły 2. miejsce, przegrywając w finale z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Po raz 14 z rzędu zostały mistrzyniami Polski zostały gdańszczanki. Trzecie miejsce zajęły rugbistki Mazovii Mińsk Mazowiecki, które na co dzień trenują z legionistkami.



Rugbistki Legii rywalizują w na krajowej arenie od ponad 10 lat. Do tej pory mogły się pochwalić czterema srebrnymi medalami mistrzostw Polski w sezonach 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz trzema brązowymi w rozgrywkach 2015/2016, 2017/2018 i 2019/2020.









Wyniki turnieju w Gdańsku:



1. liga:

Arka Gdynia 57-0 RC Częstochowa

Black Roses Posnania 46-0 Błyskawice Rugby Rzeszów

Atomówki Łódź 5-19 Bestie Kraków

Arka Gdynia 29-14 Rugby Biesal

Black Roses Posnania 17-29 Bestie Kraków

Atomówki Łódź 32-0 Błyskawice Rugby Rzeszów

RC Częstochowa 0-46 Rugby Biesal

Atomówki Łódź 5-33 Black Roses Posnania

Bestie Kraków 44-0 Błyskawice Rugby Rzeszów



Mecz o 5. miejsce:

Atomówki Łódź 36-0 RC Częstochowa



Mecz o 3. miejsce:

Rugby Biesal 15-28 Black Roses Poznań



Mecz o 1. miejsce:

Bestie Kraków 14-31 Arka Gdynia



Ekstraliga:

Legia Warszawa 24-12 Diablice Ruda Śląska

Biało-Zielone Gdańsk 67-0 AZS AWF Warszawa

Legia Warszawa 31-12 Budowlani Łódź

Biało-Zielone Gdańsk 43-0 Mazovia Mińsk Maz.

Diablice Ruda Śląska 24-5 Budowlani Łódź

Mazovia Mińsk Maz. 34-7 AZS AWF Warszawa



Półfinały

Biało-Zielone Gdańsk 54-0 Diablice Ruda Śląska

Legia Warszawa 36-0 Mazovia Mińsk Maz.



Finały

Mecz o 5. miejsce:

Budowlani Łódź 37-0 AZS AWF Warszawa



Mecz o 3. miejsce:

Mazovia Mińsk Maz. 0-17 Diablice Ruda Śląska



Finał:

Biało-Zielone Gdańsk 19-12 (5-12) Legia Warszawa



Klasyfikacja końcowa VIII turnieju sezonu 2023/2024:

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk +30 punktów

2. Legia Warszawa +28 punktów

3. Diablice Ruda Śląska +26 punkty

4. Mazovia Mińsk Mazowiecki +24 punktów

5. KS Budowlani Łódź +22 punkty

6. KS AZS AWF Warszawa +20 punktów

7. RC Arka Gdynia +18 punktów

8. Bestie Kraków +16 punktów

9. Black Roses Posnania Poznań +14 punktów

10. Rugby Biesal +12 punktów

11. Atomówki Łódź +10 punktów

12. RC Częstochowa +8 punktów



Końcowa klasyfikacja generalna sezonu 2023/2024:



1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk - 238

2. Legia Warszawa - 226

3. Mazovia Mińsk Mazowiecki - 194

4. KS Budowlani Łódź - 180

5. Diablice Ruda Śląska - 172

6. Bestie Kraków - 148

6. RC Arka Gdynia - 148

8. Black Roses Posnania Poznań - 132

9. AZS AWF Warszawa - 120

10. Atomówki Łódź - 102

11. Rugby Biesal - 70

12. RC Częstochowa - 42

13. Amazonki Rugby Lublin - 20

14. Błyskawice Rugby Rzeszów - 12