Zyba nie zostanie w Legii

No i brawo, tylko o ile Dias sam sobie nie pomogl to o co chodzi z Zybą? Przeciez on nawet szansy prawdziwej nie dostal, wiec Zielinski juz sciagajac go wiedzial, ze to jakis lamus, ktorego wypozyczy zeby nie stracic hajsu a zeby Runjaic kogos mial i nie płakał. Co to za amatorka?



Co do Josue. Jesli za niego zagra Luqi to nadla potrzeba kogos z wizja gry. Luquinhas tego nie ma, Kapi tego nie ma, Goncalves tego nie ma, Elitim niby my, ale przydalby sie jeszcze ktos kto duzo widzi.

