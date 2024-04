Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Budapeszcie

Sobota, 27 kwietnia 2024 r. 21:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Budapeszcie odbyły się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których startowało troje zawodników Legii. Najwyżej sklasyfikowany został, podobnie jak w Ankarze, Łukasz Gutkowski, który był o krok od awansu do finału. Legionista zajął miejsce dziesiąte w grupie półfinałowej - pierwsze nieklasyfikowane awansem do finału. Wyprzedził go o jedną lokatę Sebastian Stasiak.



Daniel Ławrynowicz zakończył półfinały na miejscu dwunastym w grupie B i również nie awansował do finału. Małgorzata Karbownik rywalizację zakończyła na eliminacjach - najsłabszy wynik miała w szermierce (187 pkt.), z kolei uzyskała najlepszy wynik w pływaniu (2:11,53 min.), miała bardzo dobry wynik w laser run, ale ostatecznie zajęła miejsce 20. w grupie B.