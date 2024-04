NS: Koszulki Warriors w sprzedaży wysyłkowej

Piątek, 26 kwietnia 2024 r. 13:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszulki z oprawy zaprezentowanej przez Nieznanych Sprawców na meczu z Jagiellonią, z trójwymiarowym napisem "Warriors" są do nabycia również wysyłkowo. Aby dokonać zamówienia, należy wysłać na adres mailowy koszulkiwarriors@gmail.com następujące dane:



a) liczbę i rozmiary zamawianych koszulek

b) imię i nazwisko

c) adres zamieszkania

d) numer telefonu

e) adres email

f) kod paczkomatu InPost (nie jego adres)



Przed wysłaniem zamówienia sprawdźcie, czy podaliście wszystkie wymagane przez NaS dane. W odpowiedzi prześlemy dane do wykonania przelewu.

Wysyłka będzie realizowana jedynie na terenie Polski.