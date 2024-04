Komentarze (53)

Antek - 1 godzinę temu, *.. Gloworeka komedia sędzia ????‍⚖️ odpowiedz

Sylwestrzak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Słabe,styl wymiotny... odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Kibice śpiewają MACIEJ ROSOŁEK??!!!

HAHAHAHAHAHAHA

HAHAHAHAHA

To jak oni wspierają tego paralite to już niemam pytań. Kiełba od Miodka i drobne na życie i ma NSów w kieszeni hahahaha .

Klub mem odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kapuadi...buhahahaha. level Legia Warszawa odpowiedz

Góral - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardzo ładnie! A wszyscy narzekają.... :) odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek oddał w meczu podanie do bramkarza. Bo raczej strzał to nie był. Czas umierac idzie ku lepszemu odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest niedziela jestRosołek czyli fart jak dowiozą wygraną. Boże miej NAS w opiece. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszołek, Augustyniak, Kapustka i gol, stawiać na Polaków nie na zagraniczniaków! odpowiedz

Marco(L)io - 1 godzinę temu, *.tre.se No k...,oczy bolą!!!

Ale,ktoś ich”przygotowywał” do rundy wiosennej???Kto?Facet,który fajnie zaczyna,ale ujowo kończy!W Pogoni było to samo!

Wow,1-2!!!

Ciekawe,czy dowiozą?

Jak wejdzie Rosolek,to nie dowiozą! odpowiedz

go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl sory nie da się na to patrzeć osiągnęliśmy apogeum dna. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Co oni grają to jest komedia hahaha.

Dariusz mioduski parę lat stexz powiedział :



TWORZĘ POTĘGĘ TEJ CZĘŚĆ EUROPY....

LEŚNODORSKI TYLKO ZADŁUŻYŁ KLUB....



No mioduski... gratuluję ci naprawdę stworzyłeś potwora hahahahahaha

I wyjdź z nory szczurze i powiedz ile długu ma Legia w tym momencie! Hahahaha

Zrobiłeś z Legii przeciętniaka. Klub ten wygląda jak kloszard niedomyty za twoich rządów!

Sprzedasz niedługo nawet sedesy z kibli i drzwi skrzydłowe z biur bo już w sumie nie masz jakich piłkarzy sprzedawać.

Chciałeś Tobiasza promować na siłę i tylko chłopakowi slkalexzyłwś karierę !

PAZERNY TASIEMCU, SZCZURZE KANAŁOWY!!



odpowiedz

The end - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Stal Mielec wsadziła Legii widelec.Dno odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Strzał głową Kuna.... parodia piłki nożnej. Ja pie...le jacy oni są daremni. I takie siano koszą za taką bylejakość odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Niech ktoś pokaże, kto wybrał tego trenera? Kto wymyślił zmianę trenera na finiszu ligi? To jest człowiek nieodpowiedzialny i jednocześnie odpowiedzialny za klęskę Legii w obecnym sezonie. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zobaczymy co instruktor powie po meczu.

Organizacja,była dobra, zrealizowaliśmy wszystkie założenia. Nie wiem czego zabrakło ale idziemy w dobrym kierunku. Kontrolowaliśmy mecz, takryka na wysokim poziomie. A że nie strzeliliśmy więcej bramek... trudno nie można mieć wszystkiego. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Haha Zara Kun i Rosołek i 2-1 dla Mielca .....Zieliński won odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z kim ta banda stojaków drepcząc chce wygrywać mecze , na stojaka mogą żylaków się nabawić albo uprawiać roślinki przy "autostradzie". Dziś pokazują że sezon poszedł się j,,,c. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejny cenny remis! Brawo! odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Portugalski jajcarz broni wyniku. odpowiedz

He he he - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dalej przychodzić i płacić za nic ,tak się goli frajerów odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Jedzą czerwoną odpowiedz

Będę jechał portugalca - 2 godziny temu, *.chello.pl Kapuadi syf, trener syf, wynik syf odpowiedz

Wachtel - 2 godziny temu, *.chello.pl Lubię Pawła W ale teraz to cień siebie, odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Zielinski! - co? wypie...laj! odpowiedz

Wąż - 2 godziny temu, *.centertel.pl Drugi! odpowiedz

MiszaPraga - 2 godziny temu, *.plus.pl Ale żenada!te wkłady do koszulek powinni ZAPIER.....DALAĆ do Warszawy na kolanach!KUR.....WY bez Honoru! odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.netcity.pl nie mamy bramkarza !! 2metry od bramki a ten stoi jak kółek... a ta świeca minute wcześniej mistrzostwo !!! wywalił i uciekł :// odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.skybroadband.com Kupię 3 bilety na mecz z Radomiakiem... odpowiedz

boLek - 2 godziny temu, *.167.2 Drugi ! odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Brońcie remisu, bo zaraz będzie źle. Portugalskie gówno odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 @Klanik: co się czepiasz Portugalczyka? Kto go zatrudnił i mu płaci ?

Tu jest problem, nie widzisz? odpowiedz

Marco(L)io - 1 godzinę temu, *.tre.se @Klanik:

Poczekaj,wejdzie Rosolek…i wtedy,wszystko w rękach opatrzności! odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale oni grają padake! Wszołek top haha. Niech ten sezon się już kończy! odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl @M 1987: odwal się od Wszołka, Kapuadi, Josue i inne zagraniczne dno ci nie przeszkadza odpowiedz

Leg1980 - 2 godziny temu, *.167.2 @M 1987: a co nowy będzie lepszy? Chyba w to nie wierzysz tzn. wierzysz, ale będzie to samo jak kilka ostatnich lat. odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Klanik: Przeszkadzają i to bardzo, a Ty wyluzuj bo Ci żyłka pęknie! odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tu nuż naprawde tylko radykalne środki pomogą. Bojkod kudłatego, pusty stadion i parę liści dla darmozjadów odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.167.2 @Pawel: oby wreszcie to zrozumieli. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po co strzelić na 2:0 lepiej stracic odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy jak przegramy ze Stalą i wszystkie pozostałe mecze, to dla nas liczy się tylko mistrzostwo ? odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.82 REDAKCJA!

Dwa pilne wnioski.

Jeden to wstawiajcie obowiązkowo grafikę z ustawieniem... I need to see WTF... Same nazwiska i opis nie wystarczają... To przecież niewiele dla takich Kotów jak Wy!



Drugi wniosek, przydałby się jakiś tajemniczy komentator "Janek z Dżungli" co wrzuci jakiś dziwny link, sprawdzony, by można jakoś było podejrzeć Naszą Ukochaną... odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Brawo panie w czarnym stroju. Piłka odbita od głowy i odbita od ręki zmienia tor piłki i robi podanie to nie ręka? Żenada,że nie możemy normalnie strzelić bramki. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.205.82 Szacun żmija. odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Drugi! odpowiedz

Jack(L) - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Czytałem że Feio odsunął Tobiasza od pierwszego składu a On na ławce mimo że grał 90 min. W rezerwach.To jest jakiś cyrk. Burza w mediach co to niby ma się wydarzyć w (L) w następnym sezonie a w tym nadal ładowanie ludzi w banbuko.;) odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl Pierwszy skład wydaje się bardzo dobry ,ale w rezerwie praktycznie nie ma żadnego gracza który mógł by po wejściu zrobić różnicę i wzmocnić drużynę ,szczególnie w ofensywie :/ odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

.......................... Hładun ....................

Pankov .... Augustyniak .... Kapuadi .... Ribeiro

..................... Elitim .... Celhaka .......................

Morishita .............. Josue ................... Kapustka

......................... Gual .........................................

LEGIA Mistrz !

0:2 odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie gra Rosołek odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl no nie wiem czy wystawianie Jędrzejczyka od początku to dobry pomysł,nie powiem mam do Jędzy słabość i bardzo go lubię no ale niestety to juz jest człapak,za niczym nie nadąża i taki zawodnik powinien byc wpuszczany ewentualnie na zmęczonego rywala,no ale co ja tam wiem ps a nasza ławka jest taka potężna że tylko Pankow może byc wzmocnieniem z ławki(i to tez nie zawsze),reszta to będzie poważne osłabienie drużyny,tu nie ma kim grać,tragedia odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ławka rezerwowych.

Skreśleni już Dias i Zyba.Oni na pewno jak wejdą na boisko będą umierać za Legię.Bramkarz i napastnik to lepiej przemilczeć. Słaby Celhaka na siłę kreowany na zastępcę Muciego tylko dlatego, że dyrektor sportowy nikogo nie sprowadził w jego miejsce.Elektryczny Pankov, słaby Kun plus dwóch młodych.

Grać młodymi gorzej już nie będzie. odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zajebiscie nie gra Rosołek odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.wtnet.de Ławka rezerwowych to jakis żart. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

