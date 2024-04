Wyszli z impasu

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Karol Iwanowicz



Komentarze (26)

Joker - 17 minut temu, *.chello.pl Kapustka, Rosołek i Wszołek! odpowiedz

Jurek - 30 minut temu, *.tropolys.de ależ my jesteśmy nędzni. Żadnego pomysłu na grę.

Tylko 3 punkty cieszą. odpowiedz

mietowy - 39 minut temu, *.aster.pl sa 3pkt ale skladu jakos brak, dzis wielkie szczescie szczescie !!!!!! odpowiedz

Lupus - 39 minut temu, *.centertel.pl Przydałby się nam taki Szkurin w ataku. odpowiedz

Alan - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Powiem szczerze tak, że gdyby nie sędziowie ale ci z VAR-szawy tobyśmy tego meczu nie wygrali. Pierwszy karny to jakaś kpina. Jędrzejczyk co prawda przypadkowo ale zagrywa ręką co stwarza sytuację Wszołkowi. Ten oczywiście był faulowany ale wcześniej powinien być odgwizdany wolny dla Stali za rękę. W 35 minucie po stracie Jędrzejczyka zawodnik Stali wbiega z lewej strony w pole karne i jest ścinany przez Morishitę. Karny? Gdzie tam, w polu karnym Legii obowiązują inne zasady. W końcówce meczu Urbański dotknięty w twarz pada znokautowany jak po ciosie Tysona. Główny sędzia ma wątpliwości ale ci półanonimowi już nie. Każdy pretekst jest dobry na podyktowanie karnego. Dwie minuty później Kapuadi w ładnym, siatkarskim stylu zbija piłkę poza pole karne. Karny? Głupie pytanie, oczywiście, że nie. Przecież nie złapał piłki, a wszystko inne to przypadek. O ciągnięciu za koszulkę przez Josue i Wszołka za co powinny być żółte kartki nawet nie wspomnę, przecież to drobiazg. Jestem coraz bardziej zaźenowany tym jak nam pomagają sędziowie. Już w meczu z Rakowem wszystkie ważne kontrowersje były rozstrzygnięte na naszą korzyść. Ogólnie mecz całkiem niezły, wyrównany z lekką przewagą Legii. Zadecydowały detale (sędziowie). Panowie sędziowie, czemu tak późno? Jakbyście się wcześniej obudzili to jeszcze byśmy mistrzostwo zdobyli. Prezentujemy bardzo średni poziom jak na tą przeciętną ligę i tu nawet nie ma co mieć pretensji do nowego trenera. Drużyna została bardzo źle przygotowana do wiosny przez Rujca i osłabiona przez jaśniepana Zielińskiego. Brawo dla Stali za ciekawą grę mimo, że o nic już nie walczą w przeciwieństwie do Śląska który przyjechał do Warszawy tylko murować bramkę. Ten mecz mógł się podobać, decyzje sędziowskie już nie bardzo. Proponuję spojrzeć na wszystkie kontrowersje tego meczu uczciwie, obiektywnie i z chłodną głową. Pozdrawiam normalnych kibiców, bo takich u nas nie brakuje. odpowiedz

Ryszard - 40 minut temu, *.centertel.pl Autor trochę się rozpędził - wyszli z impasu? Jak wygrają to wtedy będzie można o tym powiedzieć. odpowiedz

Arecki - 42 minuty temu, *.vectranet.pl 3 pkt. i mecz jak wiele do ZAPOMNIENIA delikatnie pisząc ..... Skład i ławka rezerwowych od wielu lat cienki- cienka jak sik węża! Dokąd zmierzasz L ? odpowiedz

Piotr Mokotów - 49 minut temu, *.vectranet.pl Jak dla mnie słabo, bardzo słabo. Żadnej woli walki i chęci zwycięstwa, wyróżnił bym tylko Elitima reszta cienko. Zaskoczony jestem na pewno dwoma statystami którzy wchodzą z ławki i załatwiają nam trzecią bramkę, chociaż przy golu Rosołka to nawet nie patrzyłem, dopiero radość Brata dała mi znak że jest bramka. Widzę że Rejczyk już skreślony.. w sumie jeszcze trochę się połudzimy i zaraz koniec tego sezonu.. no i jak zwykłe przebudowa i nowa myśl na klub naszego Midasa prezesa.. zawsze mnie to zastanawia jak o młodych piłkarzach można powiedzieć że ich produkujemy, jeszcze jedno myślę że w tej letniej przerwie nie stracimy żadnego kluczowego piłkarza.. bo ich po prostu nie ma :D czyli my nie będziemy 'jęczeć, a czemu?' a prezesunio nie przepierze kolejnych pieniędzy. odpowiedz

Klanik - 53 minuty temu, *.chello.pl Wszołek, Kapustka i Rosołek. Polacy strzelają! No i co krytykanci Rosołka? Żal mi was, bo już szkoda gadać. odpowiedz

gazza - 14 minut temu, *.com.pl @Klanik: Z karnego strzelił...Nawet ty i ja mamy szanse na takiego gola... odpowiedz

Pino(L) - 8 minut temu, *.play-internet.pl @Klanik: Ty tak serio z tym Rosołkiem? odpowiedz

Artur - 58 minut temu, *.. Rekoglowa sędzia tragedia odpowiedz

Fajnie ale... - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ...raz to i kura pierdnie. Carpe diem! odpowiedz

Fri - 1 godzinę temu, *.101.235 Goncalo!

https://youtu.be/fIaKyrhf0Ls odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Josue musi zostać !! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @LWST: ...wyrzucony odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Prawda jest taka, że grali padakę.

Rosołkowi dali karnego strzelić żeby cokolwiek mógł sobie wpisać w statystykę raz na rundę. W 90 minucie przyjął piłkę i podał do gracza Stali. A jak podał do Zyby to piłka wyszła w aut. Masakra. odpowiedz

LEG - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Nareszcie!!! odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.aster.pl ostanie zwycięstwo 3-1 w Mielcu to za Wójcika w sezonie 1993-94 (sierpień 1993)

pamiętam bo słuchało się Studio S13 odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.97.190 Brawo.

Gramy dalej o puchary . Czy o mistrzostwo to czas pokaże.. odpowiedz

BAKU DNO - 32 minuty temu, *.play-internet.pl @Kraków nh: ty jeszcze wierzysz w mistrzostwo ? xDD odpowiedz

Leszek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najważniejsze puchary w nowym sezonie odpowiedz

minima(L)imaxi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo! zasłużone 3 punkty, nadal gramy o Mistrza! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @minima(L)imaxi: 2 miejsce w zasięgu - 1 już chyba nie. Ostatnie 2 mecze to zaprzepaściłły. Gdybyśmy wygrali za ślunskiem i jagą to byśmy byli spokojnie w walce o tytuł. odpowiedz

Sy(L)westrzak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wieszczycki ,Dębiński i pan sędzia...3 punkty i sic...

odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gra dramat totalny,ale wygrali,mamy trzy punkty i podium w zasięgu. Czy to podium zajmiemy to tylko jest w gestii tzw piłkarzy... odpowiedz

