Jędrzejczyk: Będziemy walczyć do końca

Niedziela, 28 kwietnia 2024 r. 18:00 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Graliśmy dziś na ciężkim terenie, ale osiągnęliśmy ważne zwycięstwo po ostatnich remisach. Na pewno cieszy nas to zwycięstwo. Osobiście cieszę się również, że mogłem dziś zagrać i pomóc chłopakom. Strzeliliśmy trzy gole, szkoda, że straciliśmy tę jedną. Najważniejsze dla nas teraz jest zwycięstwo - powiedział po zwycięstwie ze Stalą Mielec obrońca Legii, Artur Jędrzejczyk.









- Słyszałem, że przegoniłem dziś Jakuba Rzeźniczaka w liczbie występów w Legii. Wcale go nie goniłem, ale się udało (śmiech). Fajnie, że w tak wielkim klubie, przez tyle lat, mogę grać, pomagać drużynie i osiągnąć tyle, co osiągnąłem. To naprawdę cieszy.



- Pewnie, nadal liczymy się w walce o mistrzostwo. Będziemy walczyć do końca. Grałem w wielu sezonach, gdzie o mistrzostwie decydowała ostatnia kolejka. Mamy szansę i kolejne mecze przed sobą. Kto wie co się wydarzy. Wystarczy wygrać wszystkie mecze i wszystko do końca będzie możliwe.