Oceny legionistów za mecz ze Stalą

Środa, 1 maja 2024 r. 08:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz ze Stalą Mielec otrzymał Juergen Elitim. Występ Kolumbijczyka oceniliście na 4,5 w skali 1-6. Z kolei najniższa nota trafiła do Patryka Kuna i Qendrima Zyby - po 2,8. W sumie oceniało 721 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.









Elitim 4,5

Kapustka 4,0

Augustyniak 3,7

Josue 3,7

Jędrzejczyk 3,5

Morishita 3,4

Urbański 3,4

Hładun 3,2

Rosołek 3,2

Kapuadi 3,0

Yuri Ribeiro 3,0

Wszołek 3,0

Gual 2,9

Pankov 2,9

Kun 2,8

Zyba 2,8