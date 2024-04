Z obozu rywala

Stal przed meczem z Legią. Wiosenny progres

Sobota, 27 kwietnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 15:00 Legia Warszawa zmierzy się w Mielcu z miejscową Stalą. Mielczanie są jednym z zaskoczeń rundy wiosennej i mimo że ostatnio ich forma spadła, to dla "Wojskowych" byli zawsze trudnym przeciwnikiem.