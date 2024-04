Czterech legionistów w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy U-17

Piątek, 26 kwietnia 2024 r. 15:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Selekcjoner Rafał Lasocki ogłosił listę 21 zawodników powołanych do reprezentacji Polski na turniej finałowy mistrzostw Europy do lat 17, które w dniach 20 maja - 5 czerwca odbędą się na Cyprze. W kadrze znalazło się czterech legionistów - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Jan Leszczyński i Stanisław Gieroba.



Polska zagra w grupie C, w której zmierzy się z Włochami (21 maja, 19:30), Szwecją (24 maja, 17:00) i Słowacją (27 maja, 17:00).









Lista powołanych:



Michael Izunwanne (FK Austria Wiedeń, Austria), Bruno Klimek (CD San Francisco, Hiszpania), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Jakub Adkonis (Legia Warszawa), Stanisław Gieroba (Legia Warszawa), Jan Leszczyński (Legia Warszawa), Mateusz Szczepaniak (Legia Warszawa), Mateusz Jeleń (Górnik Zabrze), Bartosz Kriegler (Górnik Zabrze), Dawid Mazurek (Górnik Zabrze), Dominik Sarapata (Górnik Zabrze), Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Igor Brzyski (Lech Poznań), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Mateusz Pruchniewski (Lech Poznań), Michał Wróblewski (Śląsk Wrocław), Filip Baniowski (Wisła Kraków), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin)