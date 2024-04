+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.co.uk

Zaczyna się......

200 baniek długu więc do przewidzenia było że w końcu na nas siądą!

Z roku na rok coraz gorzej... Ciekawe kiedy nie dostaniemy licencji... Może już za rok dług wyniesie 300mln cebulionów i się zacznie tragedia.

Milduski ten co jechał po swoim wspólniku (czyt.Leśnodorski) , że za jego rządów same długi haha sam doprowadził ten klub do stanu padliny.

Podwoił dług przy czym zmniejszył sportowe możliwości oraz zajechał jego możliwości marketingowe.

Tragedia nadciąga tylko patrzeć kiedy to wszystko je...nie i nie będzie co zbierać.



