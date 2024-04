Adkonis przedłużył kontrakt z Legią

Piątek, 26 kwietnia 2024 r. 17:06 źródło: Legia Warszaw

Kapitan reprezentacji Polski U17 Jakub Adkonis przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Nowa umowa defensywnego pomocnika przy spełnieniu wszystkich warunków będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026.



Jakub Adkonis do Akademii Legii dołączył latem 2021 roku. Najpierw występował w zespołach U17 i U19, a od początku sezonu 2023/24 dołączył do Legii II. Na styczniowe zgrupowanie w Turcji młody zawodnik otrzymał zaproszenie na treningi z pierwszym zespołem i od tamtej pory regularniej z nim trenuje. 16-latek występuje na pozycji defensywnego pomocnika. W kadrze U17 rozegrał 13 meczów, w których zdobył 10 bramek, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji w tym okresie. Pomocnik Legii otrzymał również powołanie na mistrzostwa Europy UEFA U17 rozgrywane w maju br.









- Dziękuję Kubie i jego rodzicom, którzy zaufali klubowi i Akademii. Myślę, że ostatnie dwa lata pokazują cierpliwość zawodnika w osiąganiu kolejnych etapów piłkarskich. Cieszy nas to, że Kuba dzięki swojej systematyczności i prawidłowemu szkoleniu, wyróżnia się na boisku nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również w spotkaniach reprezentacji. Te dwa lata to czas naszego wspólnego zwycięstwa. Dzisiaj Kuba jest jednym z kandydatów, aby zaistnieć na poziomie pierwszego zespołu Legii. Niech to będzie dla niego zaszczyt i odpowiedzialność do dalszej pracy. Patrząc na boisko, ale również na życie prywatne, codzienną chęć do bycia lepszym, postawę rodziców, o Kubie można mówić w samych superlatywach. To nie tylko piłkarz, ale przede wszystkim osoba świadoma swojej ścieżki rozwoju - mówi dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Marek Śledź.



- Legia to mój drugi dom, druga rodzina, więc bardzo się cieszę, że rozmowy o moim pozostaniu oraz rozwoju w Legi przebiegły tak szybko i sprawnie. To dla mnie ważny krok, wierzę, że w przyszłości będę mógł walczyć o miejsce w składzie pierwszej drużyny. Dziękuję władzom Akademii, trenerom i dyrektorowi sportowemu za zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję do mojego pierwszego trenera Krzysztofa Mullera, który zaszczepił we mnie pasję i miłość do piłki - mówi Jakub Adkonis.