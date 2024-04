Koszykówka

Bilety na 3. mecz play-off z Kingiem

Wtorek, 30 kwietnia 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ruszyła otwarta sprzedaż biletów na spotkanie fazy play-off pomiędzy Legią Warszawa i Kingiem Szczecin - trzeci mecz serii ćwierćfinałowej, który odbędzie się w hali na Bemowie w czwartek, 9 maja o godzinie 20:00. Już dziś zapewnij sobie miejsce na trybunach na tym meczu. Pierwsze dwa spotkania z Kingiem legioniści rozegrają w Szczecinie (2 i 4 maja). Wspieraj Legię w walce o półfinał. Bilety nabywać można TUTAJ. Przypominamy, że posiadacze abonamentów na sezon 2023/24, również muszą zakupić wejściówki w systemie (nie są zawarte w karnecie).



Ceny biletów na mecze I rundy play-off:

Kategoria Czarna: ulgowy - 30 zł/normalny - 40 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 45 zł /normalny - 55 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 70 zł / normalny - 80 zł

Bilet VIP: ulgowy - 199 zł / normalny - 299 zł

Kanapa: 800 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: czwartek, 8 maja 2024 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 30, 45, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 40, 55, 70 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport 3



KUP BILET NA MECZ