+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.132.78

Nie oglądam więcej meczy Legi .. skandal doprowadzić taki klub do tak niskiego poziomu . Wstyd piłkarzy nie ma granic wstyd działacze rwa co tu się odpie...la to jest szok . Jedynie kibice są jak należy .tak ujowy skład w stolicy nigdy nienistnial za mojego życia !! Obciął bym wypłaty każdemu kopaczowi !! Diaz po klubach pije wódki a siedzi nawet na ławce to co prezentuje rosołek i reszta padaki to sobie w 3 lidze nie poradzą . Pierdol się mooduzsewski Zieliński i inne patałachy które niszczą nasz klub uj wam w d..

odpowiedz