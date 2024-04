Uraz Rafała Augustyniaka

W 88. minucie wyjazdowego spotkania ze Stalą Mielec boisko z powodu urazu opuścił Rafał Augustyniak. Chwilę wcześniej obrońca w walce o górną piłkę z rywalem, spadając źle postawił stopę i podkręcił staw skokowy w lewej nodze. Augustyniak nie był w stanie samodzielnie opuścić boiska, został zniesiony na noszach. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz, ale wydaje się, że obrońcę będzie czekać dłuższa przerwa.

Pisiores - 37 minut temu, *.vectranet.pl Sezon ma już z głowy odpowiedz

Gorek65 - 48 minut temu, *.tdc.net Jeśli się potwierdzi to duża strata. Solidny pewniak na środku obrony. odpowiedz

