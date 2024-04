Rosołek: Czułem wewnętrzną dumę

- Fajne są też okoliczności, że kibice pokazali wsparcie dla mojej osoby, również miło zachował się Josue jako kolega i kapitan. Zaufał mi i jestem z tego bardzo zadowolony. - Jak skomentuję zachowanie kibiców wobec mnie? Czułem wtedy wewnętrzną dumę i wdzięczność. Też ogromne szczęście, bo mimo że ten sezon jest dla nas ciężki od początku mamy ogromne wahania, to wykazali się takim fajnym gestem. - Trener Goncalo Feio zaznacza nam na każdym kroku, żebyśmy byli jednością, żeby każdy walczył za siebie. Wtedy swoimi umiejętnościami się obronimy. Takie rzeczy widać np. w drużynach, które walczą o utrzymanie, w nich każdy walczy za każdego. U nas też jest to widoczne, ale trener Feio podkreśla nam, żebyśmy o tym nie zapominali. Musimy złości odsuwać na bok, trzymać się jako drużyna i kroczyć do wspólnego celu. Jeśli tak będzie i dodamy do tego nasze umiejętności, to będziemy walczyć o najważniejsze trofea. - Mistrzostwo wciąż jest celem. Dopóki mamy szansę i walka jest otwarta, to się nie cofniemy. Przed nami domowe spotkanie z Radomiakiem i na pewno damy w nim z siebie wszystko. Będzie pełny stadion, kibice będą w nas wierzyć i będziemy musieli udowodnić na boisku, że chcemy zgarnąć trzy punkty. Specyfika naszej ligi jest taka, że czasami wygrasz trzy mecze z rzędu i cała tabela przewraca się do góry nogami. Dobrym przykładem jest Górnik Zabrze, który wygrał kilka spotkań z rzędu i jest wiceliderem. Naszym celem są zwycięstwa w każdym kolejnym spotkaniu.

- Ta bramka waży tyle samo co inne, ale wiadomo, że fajnie jest w końcu strzelić po przerwie. Też za dużo tych bramek nie zdobyłem w tym sezonie, więc jest to fajny moment, przyjemny dzień dla mnie - powiedział po zwycięstwie ze Stalą Mielec napastnik Legii, Maciej Rosołek .

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mioduski Rak Legii - 25 minut temu, *.orange.pl Rosółek jestes synonimem padaki w Legii odejdz pls odpowiedz

ops2 - 35 minut temu, *.centertel.pl Maciek …… skończ już a przynajmniej nie stawaj do wywiadów ???????? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Panie Maćku od strzelenia jednego gola na rundę z rzutu karnego nie stanie się pan lepszym piłkarzem. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy, żeby podejść do takiego karnego i go wykorzystać. On by został zjedzony, gdyby to nie wpadło. Kto wie, może Rosołek jeszcze się załapie do kadry Probierza na ME? Jeśli wyjdziemy z grupy to tacy gracze będą potrzebni, żeby nie powtórzyć karnego jak z Portugalią... odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.. Rosolek odejdz...to bedzie Twoja najlepsza akcja w Legii. Dosc mam ogladania w barwach Legii takich kalek jak Ty.Jezdze na mecze i chce widziec jak pilkarze w barwach Legii jezdza na du...ch i walcza do upadlego. Ty nigdy ze swoim zaangazowaniem nie powinnienec zalozyc nawet treningowej koszulki Legii. odpowiedz

Egon - 36 minut temu, *.waw.pl @Elf: Na razie, to niech odejdzie Dias, który razem z Charatinem, Baku i jeszcze kilkoma innymi wynalazkami pociągnęli u nas kasy za dziesięciu Rosołków. odpowiedz

Mioduski Rak Legii - 24 minuty temu, *.orange.pl @Egon: Kasa to jedno, brak umiejetności to drugie. Rosołek out!!! odpowiedz

Kaczyński - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Poczuj dumę jak zmienisz klub! I to szybko .. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miłe, że chłopak się wzruszył, szacun dla naszych kiboli za wsparcie, czuję że strzeli bramę amice, oczywiście z niczego , bo takie są jego bramki, trzymaj się Grajku ! jesteś wszak nasz ! odpowiedz

tonton - 2 godziny temu, *.207.82 Dramat, odejdź w końcu. Kszty honoru nie ma odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.pro-internet.pl Brawo kibice :D nie to, że strzelił z karnego czyli nic nie wypracował, koledzy z drużyny się zlitowali i dali mu strzelić GOLA Z KARNEGO żeby napastnik miał jakieś liczby w całym sezonie. Gość jest fatalny, dramatyczny, nie zasługuje tu na grę i co z tego że jest z SIEDLEC!?! a wy go wspieracie z trybun i już w pierwszym wywiadzie po tym gościowi wywaliło ocenę i samozachwyt poza skalę. Krzywdę mu robicie, bo on nigdy nie weźmie się za pracę jak po takim golu wy go z trybun wspieranie. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dał ci tego karnego tylko i wyłącznie z litości. Bycie Legionistą a piłkarzem to dwie różne rzeczy. Nawet gdybyś urodził się na stadionie Legii i kibicował Jej od małolata, to sobie kibicuj. Jako zawodnik NIE MA TU DLA CIEBIE miejsca bo po prostu się nie nadajesz i nie umiesz grać w piłeczkę. odpowiedz

Doctor - 3 godziny temu, *.co.uk A my czujemy wstyd że taki lepak jak ty jeszcze biega w koszulce Legii po boisku.

To że paru wafli miodka postanowiło pokrzyczec twoje imię to nic nie znaczy.

Nie nadajesz się nawet do rezerw Legii chłopcze jesteś kaleczniakiem i bez talenciem.

Pozdrawiam Maciek odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo.

Ja cały czas doceniam. odpowiedz

Ola - 3 godziny temu, *.. Weź się człowieku nie odzywaj,idź gdzieś do 3 ligi tAm jest twoje miejsce odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.