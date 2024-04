Wypożyczeni: Czyste konto Kikolskiego, Knera ustalił wynik

Gabriel Kobylak i jego Radomiak kontynuują niechlubną passę straconych bramek. Tym razem bramkarz wypożyczony z Legii puścił cztery bramki w potyczce z Zagłębiem Lubin. Maciej Kikolski kończył spotkanie w lepszym nastroju. Goalkeeper GKS Tychy zachował czyste konto w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Cezary Miszta znalazł się ponownie w kadrze meczowej. Natomiast na III-ligowych boiskach pokazał się Kacper Knera, który wszedł w końcówce spotkania i ustalił jego wynik trafiając do siatki w doliczonym czasie gry. Wypożyczeni legioniści Makana Baku (OFI Kreta) - do 74. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Asteras Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Arką Gdynia Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Wisłą Kraków Kacper Knera (Elana Toruń) - od 85. minuty w wygranym 2-0 meczu z Unią Solec Kujawski. Strzelił bramkę na 2-0 w 90. minucie spotkania. Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 3-4 meczu z Zagłębiem Lubin Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Miedzią Legnica Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Crotone Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Koroną Kielce Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Vizela Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - zagrał w zremisowanym 1-1 meczu z Zawiszą Bydgoszcz Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 5-0 meczu z Unią Tarnów Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 0-3 meczu z Radunią Stężyca Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - nie grał w przegranym 0-4 meczu z Legionovią Legionowo Igor Strzałek (Stal Mielec) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Legią Warszawa Skrót meczu GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

