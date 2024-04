W sobotę mecz Legii z Rugby Białystok

W najbliższą sobotę rugbiści Legii Warszawa zagrają domowe spotkanie z liderem I ligi, ekipą Rugby Białystok. Zachęcamy wszystkich fanów do wspierania legionistów, którzy po wygranej z Arką, zajmują trzecie miejsce w rozgrywkach. W sobotę nasz zespół powalczy o ósmą wygraną w tym sezonie. Początek spotkania o godzinie 20:00 na boisku przy ul. Obrońców Tobruku 11 na warszawskim Bemowie.

