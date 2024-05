Rezerwy

III liga: ŁKS Łomża 3-1 Legia II Warszawa

Sobota, 4 maja 2024 r. 18:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z ŁKS-em Łomża 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 12 maja w LTC, a ich przeciwnikiem będzie Victoria Sulejówek.









Już w 2. minucie zawodnicy z Łomży zagrozili bramce Jakuba Zielińskiego, ten jednak skutecznie wybił piłkę. W 6. minucie padł gol dla gospodarzy, a strzelcem był Filip Karmański. Po chwili wyszli oni z kolejną szybką akcją, tym razem jednak Zieliński złapał futbolówkę. W 12. minucie legioniści pogubili się po raz kolejny, gospodarze posłali długą piłkę do przodu, sędzia dopatrzył się jednak spalonego. Pierwszy kwadrans zdecydowanie należał do ŁKSu. W 15. minucie mogliśmy oglądać pierwszy strzał Legii, ale Vasiliadis uderzył niecelnie. Po chwili lewą stroną popędził Adam Ryczkowski, zgrał do środka, gdzie był Stanisław Gieroba, jednak ten nie zdołał dojść do piłki. W 24. minucie było już 2-0. Dobrym uderzeniem głową popisał się Hubert Antkowiak, który przelobował golkipera Legii. W odpowiedzi niemrawe strzały oddali Vasiliadis i Ryczkowski. W 33. minucie z akcją lewą stroną wyszedł Filip Rejczyk, dobrze zgrał w pole karne, jeszcze uderzał Wiktor Puciłowski, jednak nieskutecznie. W 39. minucie kontaktowa bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Adam Ryczkowski.



W przerwie nastąpiły dwie zmiany w stołecznym zespole - na boisku pojawili się Mateusz Możdżeń oraz Igor Korczakowski. Legioniści szybko doszli do sytuacji podbramkowej, ale rywale wybili piłkę na rzut rożny. W 51. minucie padł kolejny gol dla ŁKSu. Kacper Wnorowski tak niefortunnie wybijał głową piłkę dośrodkowaną w pole karne, że wbił ją do własnej bramki. W 66. minucie gospodarze mieli kolejną doskonałą sytuację, ale tym razem nie zdołali skierować piłki do siatki. 3 minuty później Wenger wybił piłkę z linii bramkowej zmierzającą do siatki. W tej części gry legioniści mocno przycisnęli rywala. W 79. minucie Legia miała kolejną szansę, ale piłka przeleciała obok bramki. W 86. minucie Olszewski musiał popisać się dobrą interwencją po silnym uderzeniu głową. Legioniści do samego końca próbowali odwrócić losy spotkani, ale nie udało się zdobyć bramek.





III liga: ŁKS Łomża 3-1 (2-1) Legia II Warszawa

1-0 - 6' Filip Karmański

2-0 - 24' Hubert Antkowiak

2-1 - 39' Adam Ryczkowski (as. Jakub Adkonis)

3-1 - 51' Kacper Wnorowski (sam.)



ŁKS: A. Olszewski, 3. Skowronek, 4. Mich, 7. Owczarek (88' Walczak), 11. Winsztal, 19. Wenger, 20. B. Olszewski (88' Żebrowski), 25. Bielka (71' Protaziuk), 29. Antkowiak, 30. Kuźma (75' Bernatowicz), 97. Karmański



Legia: Jakub Zieliński - Sebastian Kieraś, Jan Ziółkowski (46' Cyprian Pchełka), Kacper Wnorowski - Wiktor Puciłowski, Jakub Adkonis (46' Mateusz Możdżeń), Filip Rejczyk (46' Igor Korczakowski), Patryk Konik - Minas Vasiliadis (63' Szymon Grączewski), Stanisław Gieroba, Adam Ryczkowski (77' Michał Kucharczyk)



żółte kartki: Winsztal, Mich, Antkowiak - Korczakowski, Możdżeń, Gieroba



