King Szczecin 80-77 Legia Warszawa. Druga porażka

Zieloni Kanonierzy rozpoczęli spotkanie od serii 6:0. Później to gospodarze odpowiedzieli pięcioma punktami. W ekipie Legii znów nie mógł wstrzelić się Christian Vital. Ekipa Kinga miała za to bardzo duże problemy z faulami - w niecałe 5 minut popełnili ich aż pięć. Ta część spotkania nie stała na najwyższym poziomie, w grze obydwu zespołów widać było sporą nerwowość, która skutkowała niskim wynikiem. Z czasem skuteczność uległa poprawie, a Legia zakończyła kwartę z trzypunktowym prowadzeniem głównie dzięki dobrej postawie Michała Kolendy (9 pkt). W drugą kwartę najlepiej wszedł Tyran de Lattibeaudiere (4 pkt i przechwyt). Po jego dwóch dobrych akcjach trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski poprosił o czas. Jamajczyk nic sobie z tego nie robił, zaliczając dwie zbiórki w ataku i rzucając kolejne punkty. Mistrzowie Polski po raz kolejny popełniali bardzo dużo przewinień, a legioniści starali się wykorzystać sytuację z linii rzutów osobistych. Ciągle brakowało jednak skuteczności z dystansu, co nie pozwalało „odjechać” Kingowi. Ekipa Marka Popiołka również popełniała sporo przewinień, a mecz był bardzo rwany. W tej części gry legioniści trafili pierwszą „trójkę”, po celnym rzucie Lorena Jacksona. Zespół ze Szczecina cały czas utrzymywał jednak dystans nie większy niż 10 pkt. Tuż przed przerwą King przyspieszył i zmniejszył straty do dwóch „oczek”. Zawodnicy Zielonych Kanonierów musieli poprawić przede wszystkim rzuty z dystansu, bo ich skuteczność była fatalna. Dość powiedzieć, że Christian Vital zakończył pierwszą połowę bez punktu… Tuż po przerwie swój czwarty faul popełnił środkowy Kinga Morris Udeze. Legioniści popełnili jednak dwie straty, jednak po chwili swoje pierwsze punkty w meczu rzucił Vital. W dalszym ciągu mecz był bardzo rwany i obfitował przede wszystkim w liczne przewinienia. Legioniści dobrze punktowali po kontratakach, King odpowiadał „trójkami”, m.in. Tony’ego Meiera (łącznie 6 celnych rzutów zza łuku graczy Kinga po trzech kwartach). Zieloni Kanonierzy utrzymywali co prawda niewielką przewagę, ale spotkanie ciągle pozostawało nierozstrzygnięte. Ponownie bardzo przydatny był de Lattibeaudiere (15 pkt na tym etapie meczu), lepiej prezentował się Vital. Trener Popiołek stracił za to Dariusza Wykę, który popełnił pięć fauli. Handicap Legii przed decydującą kwartą wynosił 8 pkt. King rozpoczął tę część od punktów Mazurczaka. Błyskawicznie dwoma celnymi rzutami osobistymi odpowiedział Jackson. Na parkiecie toczyła się twarda walka, mistrzowie Polski gonili legionistów. Dobrze w obronie gości spisywał się Josip Sobin, który zaliczył dwa efektowne bloki. Tym razem jednak to legioniści mieli większe problemy z faulami. Po 2,5 minutach zawodnicy trenera Popiołka popełnili pięć przewinień, a na tablicy wyników był remis 62:62. Po przerwie dla trenera Popiołka swoje pierwsze rzuty osobiste wykorzystał Holman, który po chwili popisał się znakomitym blokiem na Przemysławie Żołnierewiczu. Chwilę później obudził się Vital, zaliczając akcję 2+1. Przy pięciopunktowej przewadze ten sam zawodnik został jednak ukarany faulem technicznym, a po celnym rzucie osobistym Żołnierewicza na pięć minut przed końcową syreną przewaga Legii wynosiła trzy punkty. Rozpoczęła się walka o każdy punkt. Holman nie wykorzystał czystej pozycji zza łuku, w odpowiedzi dwa rzuty osobiste wykorzystał Michale Kyser. Holman odpowiedział skutecznym wejściem pod kosz, a trener mistrzów Polski poprosił o pierwszy „czas”. Po nim nieskuteczni byli Meier i Mazurczak, a pod drugim koszem Jackson. Po faulu ZacaCuthbertsona na linii rzutów wolnych stanął Vital, wykorzystując jeden z nich. Na nieco ponad 2 minuty przed końcem Legia prowadziła 70:66. Odpowiedział rzutem za dwa Kyser, a następnie jeden osobisty wykorzystał de Lattibeaudiere. Po kolejnych akcjach King był już na prowadzeniu. Żołnierewicz trafił przy faulu Vitala, a następnie gospodarze zaliczyli zbiórkę w ataku, zakończą punktami Mazurczaka. W kolejnej akcji nie trafił Vital, który następnie faulował rozgrywającego Kinga. Mazurczak trafił dwukrotnie, a mistrzowie Polski prowadzili 75:71. W końcówce gospodarze byli bezbłędni, a rzutu za trzy na remis nie trafił tuż przed końcową syreną Jackson. Teraz przed legionistami trzecie spotkanie z Kingiem, tym razem w hali przy ul. Obrońców Tobruku 40 (czwartek, godz. 20, transmisja na antenach Polsatu). Wejściówki na to spotkanie można nabywać za pośrednictwem serwisu eBilet.pl. Wsparcie z trybun będzie wyjątkowo potrzebne! PLK: King Szczecin 80-77 Legia Warszawa Kwarty: 17-20, 19-18, 16-22, 28-17 King Szczecin

artic - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Wreszcie i Szczecin coś wygral :) szkoda że nie 2.05.24 na Narodowym. odpowiedz

Woody - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Wypijmy za błędy . Ale nadal jest szansa , czekamy na trzeci mecz . odpowiedz

| - 11 godzin temu, *.waw.pl Na przyszły sezon potrzebny jest konkretny rozgrywający.

Jackson ze swoją skutecznoscią rzutów pasuje bardziej na jakieś osiedlowe boisko, a nie walkę o MP.

Po sezonie pożegnania można zacząć od Linowskiego, Wieluńskiego, Jacksona, Sobina, być może Kulki, a także Popiołka.

odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.waw.pl @|: Zapomniałem się podpisać :) odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Egon: Na przyszły sezon potrzebny jest trener z doświadczeniem w Eurolidze. Rajković robi różnicę w takim Śląsku. Popiołek to komentator sportowy a nie trener. Do meczu drużynę nawet przygotuje, ale jak czymś rywal zaskoczy to nie ma warszatu lub wsparcia asytentów by zaregować w czasie meczu.



Co do kontraktów to Kolenda, Wyka i Cowells mają na przyszły sezon reszta nie ma kontraktów obecnie. Tyrana z chęcią bym zostawił bo to kawał gracza jest. Cowells mnie zawiódł totalnie, albo tak obniżył jakość albo nie ma na niego pomysłu. odpowiedz

ziutek - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Asy z tych koszykarzy niczym z rezerw. Dwa wygrane mecze przegrac,to sie trzeba postarać. odpowiedz

p10 - 12 godzin temu, *.centertel.pl King wygrał mecz rzutów wolnych. Znowu Cuthberston ograniczył Vitala. My bez rzutów za 3 pkt walczyliśmy, w pierwszej połowie wyrzuciliśmy faulami Mazurczaka. Z Mazurczakiem King miał +17. My z Jacskonem -13. W ostatniej akcji było 2 sekundy i wolni Cowells i Kolenda zamiast podawać to rzut desperacyjny.



W 4-tej trener przespał pierwszy czas i czekał głupio na remis. I akurat w 4-tej kwarcie zbiórki się posypały. Pewnie 3-ci mecz będzie nasz, ale wątpie by udało się wygrać 2 mecze. Niestety bez trenera ciężko wygrać w playoff gdzie o wyniku decyduje więcej niż 1 mecz między zespołami. odpowiedz

grzesiek - 11 godzin temu, *.centertel.pl @p10: niestety, ale ciezko bedzie wyjsc z 0:2 na 3:2. Chyba ze zaczniemy grac lepiej. To prawda rzuty wolne leżały. W dodatku mazurczaka faulowaliśmy ktory calkiem niezle je wykonywal. Glupie faule tez na koncu na mazurczaku bodajze czy na zolnierewiczu juz mniejsza na kim. No i Vital drugi mecz statystyki takie slabe jak nie on. odpowiedz

Paczkomat - 11 godzin temu, *.98.112 @p10: dokładnie..Jackson rozgrywający, 28 minut i jedna asysta... odpowiedz

Paczkomat - 12 godzin temu, *.98.112 Frajerzy. Niestety, tego się nie da inaczej nazwać. odpowiedz

Andreas - 12 godzin temu, *.play-internet.pl 4 kwarta drugi raz zawalona. odpowiedz

grzesiek - 12 godzin temu, *.centertel.pl frajersko...

w 3 kwqrcie prowadzilismy 20 pkt...



co sie dzieje z vitalem?????? czy nasze gwiazdeczki chcą miec wczesniejsze wwkacje???? odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: CV w tym meczu nie był winny porażki. Cuthbertson harował jak wół w obronie, a że jest wyższy od Vitala znacznie i nie odstawał go na krok to widać różnicę. Dorzucił 5 asyst na Vitala to dużo i pomagał na zbiórce 11 zbiórek. Głupi faul techniczny. Ale dla mnie Vital nie był przyczyną porażki - za szeroki mamy skład by zgonić na Vitala. odpowiedz

p10 - 12 godzin temu, *.centertel.pl Co ten Popiołek odwala z czasami. Miłoszewski go ograł jak dzieciaka. Znowu ten sam błąd co w pierwszym meczu za późno pierwszy czas i brak zdjęcia Wyki w 3-ciej kwarcie przy 4-tym faulu. Nasza ławka trenerska to stażyści niestety . Równie dobrze by mogli grać bez trenera odpowiedz

