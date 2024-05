Raport kartkowy przed meczem z Radomiakiem

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

wawiak - 19 godzin temu, *.chello.pl nie żadnych kartoników tylko kartek, przestańcie powielać te wymysły redaktorków tv !!! odpowiedz

Pastrana - 20 godzin temu, *.orange.pl Przepiszę 1 normalny bilet na Żyletę na mecz z Radomiakiem, w normalnej, nominalnej cenie klubowej czyli 40zł.

Niestety okazało się że nie mogę być na meczu.

Jeśli jesteś zainteresowany to pisz na: qsmierro@gmail.com

Kto pierwszy ten lepszy! odpowiedz

Rafał - 21 godzin temu, *.centertel.pl Ostatni mecz Josue na stadionie Legii? odpowiedz

ding - 21 godzin temu, *.chello.pl News flash: Josue zostanie wykartkowany na Lecha. Pewnie jeszcze jeden zagrożony dostanie dyskusyjną kartkę. odpowiedz

minima(L)imaxi - 21 godzin temu, *.play-internet.pl pilnować się Panowie z faulami i emocjami by na Amike nie jechać zdziesiątkowani a Josue zapewne i tak dłuższe wolne wyrobi prawdpdbnie w Poznaniu właśnie odpowiedz

Wrath - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Czyli połowa potencjalnego składu (jako że Augustyniak wypadł, doliczam że brany pod uwagę jest Burch) może się wykartkować na mecz z ziemniakami. Ciekawe jaki poziom gwizdania zastosuje miłościwy rozjemca... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.