Feio: Radomiak ma swoje cele, ale my mamy swoje

Piątek, 3 maja 2024 r. 14:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie będę zdradzał, kto zastąpi Augustyniaka. Artur Jędrzejczyk i Jan Ziółkowski mogą go zastąpić, Steve Kapuadi także grywał na tej pozycji. Opcje mamy różne, przed spotkaniem nie będę zdradzał strategicznych decyzji - mówi przed meczem z Radomiakiem trener Legii, Goncalo Feio.









- Rafał Augustyniak jest ostoją naszej defensywy. To zawodnik, który jest ważny i w tym sezonie dużo dał drużynie, natomiast chciałbym, żeby w Legii było takie przekonanie, że jak ktoś wypada za kartki czy kontuje - co jest częścią tej dyscypliny - to pojawia się szansa dla innych. W każdym problemie musimy znaleźć rozwiązanie i ufać tym piłkarzom, których mamy.



Powroty



- Tomas Pekahrt i Radovan Pankov normalnie w tym tygodniu trenowali, zajęcia były na dobrym poziomie. Sztab medyczny ciężko pracuje, żeby zawodnicy byli gotowi - czasami piłkarz kontuzjowany pracuje dwa razy ciężej niż zdrowy, by wrócić i pomóc drużynie.



Kto na dziewiątce?



- Paweł Wszołek w procesie treningowym ćwiczy na dwóch pozycjach. Nie jest to jedyny taki zawodnik. Bierzemy pod uwagę jego charakterystykę. W meczu ze Stalą Mielec, który był dla nas wygrany w fazach przejściowych, obecność Pawła była kluczowa. Wywalczył rzut karny, dobrze zagrał do Guala, a jak wyszliśmy spod pressingu, miał sytuację sam na sam. Ponadto w drugiej połowie brał udział w akcji bramkowej na 2-1. Tak więc dał dużo konkretów, grając na pozycji numer 9. Teraz też oczywiście nie zdradzę, kto wystąpi na "9" lub na prawym wahadle. Częścią pracy trenera jest wykorzystać charakterystykę piłkarzy i wykorzystać ją w scenariuszach meczów, które mogą nas spotkać. To będę starał się robić.



Mecz o coś



- Aktualnie w Ekstraklasie jest bardzo dużo drużyn, które o coś grają i w tym gronie jesteśmy my i Radomiak. W tym sezonie w ogóle nie ma meczów łatwych. Radomiak mas woje cele, ale my patrzymy bardziej na swoją sytuację i to co mamy do osiągnięcia. W tygodniu skupiliśmy się na sobie, na rzeczach, które mamy poprawić. Oczywiście, była także analiza Radomiaka. Wiemy, co znaczy dla rywali grać przeciwko Legii. Wiemy, jaka jest motywacja w każdej drużynie, gdy gra przy Łazienkowskiej 3. Musimy być przygotowani do niedzielnego meczu pod każdym kątem. Cztery dni przed meczem jest w szatni plansza z charakterystyką rywala, ich mocne i słabe strony. Analizujemy stałe fragmenty gry, uczulamy, kto może być największym zagrożeniem. Uważam, że Radomiak to drużyna, która ma dużo jakości i jej miejsce w tabeli powinno być zdecydowanie wyższe.



Kobylak nie ma zakazu, ale...



- Zakaz występu Kobylaka? Została podpisana umowa wypożyczenia i ona ma określone warunki. To nie jest tak, że Kobylak nie może grać, tylko za jego występ jest określona kwota, którą trzeba zapłacić. O warunkach umowy trzeba rozmawiać przed podpisaniem (śmiech).