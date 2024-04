Pięciobój

Wyniki legionistów w PP juniorów

Wtorek, 30 kwietnia 2024 r. 06:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Cetniewie odbyły się zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym, zaliczane do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w których startowało kilkunastu przedstawicieli naszego klubu. Wśród juniorów do lat 16, triumfował Szymon Pawlak, a drugie miejsce na podium zajął Dominik Radomyski. W tej samej kategorii wiekowej czwarta była Alicja Dąbrowska.



W rywalizacji do lat 14, miejsce szóste zajęła Kamila Jakubowska.



Wyniki legionistów:

U-14: 6. Kamila Jakubowska, 9. Laura Wójcik, 32. Anna Kazubska

U-14: 12. Sebastian Pawlak, 14. Franciszek Soltan, 16. Adam Falkowski, 37. Jakub Lipka, 45. Eryk Rzepała, 72. Marcel Szpryngiel

U-16: 4. Alicja Dobrzyńska

U-16: 1. Szymon Pawlak, 2. Dominik Radomyski, 5. Antoni Cisek, 6. Kajetan Szpryngiel, 11. Tomasz Wasiuk, 27. Jakub Kalwajtys