Dwa medale legionistów w Latvian Junior Open

W Rydze rozegrane zostały międzynarodowe zawody w squasha - Latvian Junior Open, w których zawodnicy Legii dwukrotnie stawali na podium. W kat. do lat 15, Filip Zasadzki był drugi, a w rywalizacji U-19 brąz wywalczył Antoni Jakubiec . Miejsce 11 w kat. U-13 zajął Mateusz Łukawski . Wyniki legionistów: U-13: Mateusz Łukawski - Dovydas Vasiliauskas (Litwa) 3-0 (11-5, 11-5, 11-5) Mateusz Łukawski - Pjotrs Bekasovs (Łotwa) 3-0 (11-1, 11-0, 11-1) Mateusz Łukawski - Gleb Doroshenko (Ukraina) 1-3 (1-11, 5-11, 11-8, 1-11) Mateusz Łukawski - Marcel Sudak 0-3 (7-11, 1-11, 8-11) Mateusz Łukawski - Konstantinos Christos Papatheodorou (Grecja) 0-3 (4-11, 4-11, 6-11) Mateusz Łukawski - Lukas Mahoney (Finlandia) 3-0 (11-7, 11-8, 11-5) U-15: Filip Zasadzki - Emilis Adrians Guza (Łotwa) 3-0 (11-1, 11-2, 11-3) Filip Zasadzki - Adam Bociek 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) Filip Zasadzki - Sisu Rantamaula (Finlandia) 3-2 (7-11, 11-4, 6-11, 11-6, 16-14) Filip Zasadzki - Jakub Sołtysiak 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) Finał: Filip Zasadzki - Hubert Rutkowski 2-3 (11-7, 11-7, 9-11, 14-16, 10-12) U-19: Antoni Jakubiec - Martin Etverk (Estonia) 3-0 (12-10, 11-7, 11-6) Antoni Jakubiec - Matas Zavalis (Litwa) 3-0 (11-1, 11-7, 11-4) Antoni Jakubiec - Johannes Salisbury (Finlandia) 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) Antoni Jakubiec - Erin Angmo-Paterson (Walia) 2-3 (11-6, 5-11, 10-12, 11-8, 10-12) Antoni Jakubiec - Lukas Kazemekaitis (Litwa) 3-1 (11-8, 6-11, 11-4, 11-7)

