Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu play-off z Kingiem

Środa, 1 maja 2024 r. 14:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii Warszawa zajęli piąte miejsce po sezonie zasadniczym 2023/24 i w pierwszej rundzie play-off zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski, Kingiem Szczecin, w walce o półfinał. Zapowiada się niezwykle ciekawa rywalizacja, bowiem dla obu klubów, odpadnięcie na tym etapie rozgrywek, byłoby spory, zawodem.



Pierwszy mecz rozegrany zostanie w czwartek o godzinie 19:30, a jego gospodarzem będzie ekipa z Pomorza Zachodniego, bowiem to ona zajęła wyższą lokatę w ligowej tabeli, a mianowicie miejsce czwarte. Rywalizacja była niezwykle zacięta i toczyła się do ostatnich minut ostatniej serii spotkań sezonu zasadniczego. Legioniści co prawda wygrali w Lublinie ze Startem, ale by wyprzedzić szczecinian w tabeli, musieli liczyć na porażkę Kinga w Sopocie. Do tego jednak nie doszło i King, który prowadził z Treflem przez 34 minuty, dowiózł zwycięstwo do końca (+6). Co ciekawe, szczecinianie lepiej spisują się w tym sezonie na wyjazdach, niż na własnym parkiecie, co potwierdził również mecz z ekipą Zana Tabaka. We własnej hali wygrali 6 meczów i zaliczyli 9 porażek. W tym w połowie kwietnia właśnie z Legią.







Mecz rozegrany 14 kwietnia pomiędzy Kingiem i Legią miał niesamowicie emocjonującą końcówkę. Legioniści, którzy przez cały mecz przeważali, w czwartej kwarcie roztrwonili przewagę. W ostatniej akcji naszej drużyny punkty zdobył Loren Jackson, a w odpowiedzi Darryl Woodson o dziesiątki sekundy za późno, oddał (celny) rzut za 3 punkty. Sędziowie sprawdzali jeszcze na video, czy rzut na pewno oddany został po czasie, po czym odgwizdali wygraną naszej drużyny. Obecnie Legia może pochwalić się siedmoma kolejnymi zwycięstwami ligowymi, więc do play-off przystępuje na pewno zbudowana mentalnie. Szczecinianie tydzień przed porażką z Legią, zwyciężyli na ciężkim terenie w Ostrowie Wielkopolskim (+9), a następnie przegrali w Toruniu (-4). W ostatnim spotkaniu z Treflem, podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego doskonale wykorzystali swoje podkoszowe atuty - aż 46 punktów zdobyli z "pomalowanego", trafiając ponad 67 procent rzutów oddanych z tej części parkietu. Wiele wnieśli także gracze rezerwowi, którzy zdobyli aż 45 z 98 punktów drużyny w tamtym spotkaniu. Szczecinianie w Sopocie nie nadużywali rzutów za 3 punkty, ale kiedy już je oddawali, czynili to z wysoką skutecznością (11/21 próby, co daje 52.4%).







Zarówno Legia, jak i King, mają dobrze rozpracowanego przeciwnika, bowiem jaką świeżo w pamięci występ obu drużyn. W pierwszym meczu najwięcej punktów dla Kinga zdobył Andrzej Mazurczak (16 pkt., 8 zb. i 7 as.). Dla Legii najczęściej punktował Jackson (18 pkt., 7/10 z gry i 7 as.). To co rzucało się w oczy, to spora liczba strat szczecińskiego zespołu (16, przy 9 po stronie Legii). Warszawiacy na pewno mogą poprawić skuteczność z dystansu, bowiem ta wcale nie stała w tamtym meczu na najwyższym poziomie. Względem spotkania z 14 kwietnia, w barwach Legii zobaczymy kapitana, Dariusza Wykę, który na pewno pomoże niwelować przewagę Kinga w strefie podkoszowej. A prym w niej wiodą Morris Udeze oraz Michale Kyser (w pierwszym meczu tylko 5 pkt. i 4 zb.) - ten ostatni musiał opuścić parkiet za pięć przewinień już po 15 minutach przebywania na boisku. W końcówce spotkania zabrakło w naszym składzie Michała Kolendy, który z powodu podkręcenia stopy, musiał opuścić parkiet, później opuścił mecz z Anwilem, ale na ostatni mecz ze Startem był już gotowy. To co cieszy na pewno trenera Popiołka, jak i warszawską publiczność, to wysoka dyspozycja większości graczy Legii w końcówce sezonu. Mamy nadzieję, że na co najmniej tak wysokim poziomie, zobaczymy nasz zespół także podczas rywalizacji play-off z Kingiem.



King jest bardzo ofensywnie grającym zespołem, który zdobywa średnio 90 punktów na mecz. Punktowo nie mają jednego lidera, a punkty rozkładają się na kilku graczy. Średnią powyżej 10 punktów na mecz może pochwalić się aż sześciu graczy - Darryl Woodson (13.8), Morris Udeze (12.8), Andrzej Mazurczak (12.4), Zac Cuthbertson (12.4), Tony Meier (10.3) i Michale Kyuser (10.2). Ponadto w składzie szczecińskiego zespołu jest kilku niezwykle ważnych graczy, jak Przemysław Żołnierewicz (pozyskany w trakcie sezonu z Arki), Matt Mobley (dołączył do drużyny jako ostatni, ale z powodu urazu rozegrał jak dotąd tylko 4 mecze), Michał Nowakowski (w niedawnym meczu z Legią nie zagrał z powodu urazu, ale w ostatni weekend już wystąpił), czy Kacper Borowski.



Legia przełamała serię bez wygranej w Netto Arenie w kwietniu. Wcześniej wygrywaliśmy wyjazdowe spotkania z Kingiem, ale te były rozgrywane w hali przy Twardowskiego oraz... Stargardzie. Legia z Kingiem mierzyła się w fazie play-off, dokładnie na tym samym etapie rywalizacji, przed trzema laty. Wówczas przewagę parkietu mieli legioniści, w związku z czym dwa pierwsze spotkania rozegrane zostały w stolicy. Pierwsze z nich zakończyło się dogrywką, wygraną przez nasz zespół 99:91, w meczu numer dwa przewaga Legii była wyraźna (90:67). Niewiele zabrakło, by rywalizacja z sezonu 2020/21 zakończyła się w trzech meczach, ale ostatecznie w meczu numer trzy górą byli szczecinianie (88:81), ale dwa dni później, Legia zakończyła serię po wygranej 79:72. Liczymy na to, że i tym razem, do półfinału - po raz czwarty z kolei - awansuje nasz zespół.



Pierwszy mecz play-off pomiędzy Kingiem i Legią, będzie 175. oficjalnym występem w barwach Legii Warszawa w wykonaniu Grzegorza Kulki. Wszystko na to wskazuje, że także w tym właśnie meczu, swój tysięczny punkt dla Legii zdobędzie Aric Holman, któremu brakuje zaledwie czterech punktów. Po sezonie zasadniczym, do najlepszej piątki rozgrywek Orlen Basket Ligi, wybrani zostali dwaj legioniści - wspomniany Holman, a także niekwestionowany lider stołecznej drużyny, Christian Vital, który zdobywa średnio 20.2 pkt. na mecz... i również zbliża się do tysięcznego punktu w naszych barwach.



Czwartkowy mecz play-off rozegrany zostanie w szczecińskiej hali Netto Arena, mogącej pomieścić ponad 5 tysięcy kibiców. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w stacji Polsat Sport 2. Bilety na to spotkanie można nabywać na Abilet.pl od 35 złotych. Najdroższe są miejsca na krzesełkach ustawionych przy samym parkiecie, w cenie 200 złotych. Klub Kibica szczecinian zajmuje sektor D1.



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 19-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 90,0 / 84,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,7%



Skład: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson (rozgrywający), Matt Mobley, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Michale Kyser, Tony Meier, Michał Nowakowski (skrzydłowi), Morris Udeze, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson, Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Morris Udeze.



Najwięcej punktów: Darryl Woodson 399 (śr. 13,8), Zac Cuthbertson 371 (12,4), Morris Udeze 372 (12,8), Andrzej Mazurczak 373 (12,4).



Ostatnie wyniki: Sokół (d, 85:79), MKS (w, 103:101), GTK (d, 112:86), Śląsk (w, 60:83), Arka (w, 84:103), Anwil (d, 92:93), Start (d, 81:85), Zastal (w, 79:90), Dziki (w, 75:84), Czarni (d, 82:86), Spójnia (w, 69:78), Stal (d, 81:85), Legia (w, 89:96), Twarde Pierniki (d, 70:92), Trefl (d, 79:84), Sokół (w, 74:96), MKS (d, 86:106), GTK (w, 79:105), Śląsk (d, 89:84), Arka (d, 91:73), Anwil (w, 88:90), Start (w, 93:98), Zastal (d, 95:84), Dziki (d, 90:72), Czarni (w, 74:78), Spójnia (d, 101:103), Stal (w, 86:95), Legia (d, 84:85), Twarde Pierniki (w, 92:88), Trefl (w, 92:98).

BCL: Dinamo Sassari (d, 93:85), MHP Riesen Ludwidsburg (w, 82:78), AEK Ateny (d, 77:86), AEK Ateny (w, 86:64), MHP Riesen Ludwidsburg (d, 80:60), Dinamo Sassari (w, 97:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 16-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,2 / 82,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,0%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 566 (śr. 20,2), Aric Holman 411 (14,2), Raymond Cowels 298 (9,9), Michał Kolenda 290 (10,4), Loren Jackson 140 (12,7).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86), GTK Gliwice (w, 100:105), Śląsk Wrocław (w, 68:97), King Szczecin (w, 84:85), Anwil Włocławek (d, 96:87), Start Lublin (w, 92:112).



Termin meczu: czwartek, 2 maja 2024 roku, g. 19:30

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Pojemność hali: 5300 miejsc

Cena biletów: 35. 50 i 65 zł (ulgowe) oraz 40, 55 i 75 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport 2