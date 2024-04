Kilka tygodni przerwy Augustyniaka

Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r. 19:34 źródło: Legia Warszawa

W końcówce meczu ze Stalą Mielec Rafał Augustyniak doznał urazu, po którym na noszach opuścił boisko. Wstępne diagnozy mówiły o skręconym stawie skokowym - w poniedziałek zostało to potwierdzone przez klub. Niestety to oznacza, że "Augusta" czeka kilkutygodniowa przerwa w treningach, a więc najprawdopodobniej nie zobaczymy go na boisku do końca sezonu.



Defensor w tym sezonie rozegrał w barwach Legii 34 spotkania, w których zdobył trzy bramki.