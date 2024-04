Pod lupą LL! - Steve Kapuadi

Wtorek, 30 kwietnia 2024 r. 09:14 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Odkąd drużynę objął trener Goncalo Feio pewniakiem wydaje się być do gry w pierwszym składzie Steve Kapuadi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak były gracz Wisły Płock zagrał w spotkaniu ze Stalą Mielec.



Pojedynki z Gerstensteinem

Obserwowany przez nas gracz miał dużo problemów z zawodnikiem Stali Mielec, Łukaszem Gerstensteinem. Pierwszy pojedynek stoczyli przed przerwą, kiedy to Kapuadi w prosty sposób został ograny, ale na jego szczęście Artur Jędrzejczyk zablokował podanie w pole karne Legii. Tuż po przerwie z kontrą ruszył Gerstenstein, który chciał stoczyć pojedynek biegowy, ale nasz zawodnik na szczęście wybił piłkę na aut. W 49. minucie ponownie gracz gospodarzy ruszył skrzydłem, gdzie ustawiony był Kapuadi, ale dobrze interweniował 25-letni Francuz. W 75. minucie legionista przegrał pojedynek z Gerstensteinem, który dobrze dograł w pole karne do Macieja Domańskiego. Na szczęście z jego uderzeniem poradził sobie Dominik Hładun. Chwilę później nasz obrońca wślizgiem wybił piłkę przed szarżującym obrońcą Stali.









Inteligentne granie

To czego wymagamy od graczy w formacji defensywnej, to mądre ustawianie się i brak kombinacji, bo właśnie przez te dwie rzeczy, a raczej ich brak, traciliśmy bardzo dużo bramek. Kapuadi kilka razy zagrał mądrze. Francuz w pierwszych pięciu minutach trzy razy pewnie wyszedł z defensywy i przejął piłkę albo wygrał pojedynek główkowy. W 7. minucie z kontrą szli zawodnicy z Mielca, ale świetnie piłkę przejął Kapuadi i podał do swojego kolegi z zespołu. Tuż przed zejściem piłkarzy do szatni po pierwszej połowie, błąd w rozegraniu popełnił Josué, ale naprawił go szybko 25-latek z obrony Legii, ale po chwili bardzo źle podał. W 54. minucie dobrze zagrał na wyprzedzenie z Ilją Szkurinem i rosłemu napastnikowi odebrał piłkę na swojej połowie. Kilkanaście minut później bardzo dobrze zablokował dośrodkowanie Hinokio, a w doliczonym czasie gry zagrał długą piłkę na dobieg do Wojciecha Urbańskiego, który został sfaulowany w polu karnym.



Trzy poważne błędy

Nie wszystko w niedzielnym występie Kapuadiego było dobre. Popełnił trzy bardzo duże błędy, które na szczęście nie zakończyły się utratą bramki. Pierwszy popełnił w 25. minucie, gdy dał się bardzo łatwo przepchnąć Ilji Szkurinowi, ale na szczęście naszego defensora z bramki wyszedł Dominik Hładun i przejął piłkę. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy meczu z prawej strony Kapuadi nie podszedł do zawodnika wystawiającego piłkę, jak na tacy Hinokio, który na całe szczęście uderzył minimalnie obok bramki Legii. W doliczonym czasie gry legionista popełnił jednak największy błąd i jestem mocno zdziwiony, że nie został w tej sytuacji podyktowany rzut karny. Zamiast wybijać piłkę nogą, postanowił zrobić to głową przy murawie i piłka trafiła go w rękę.



Steve Kapuadi

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 1 / 0

Liczba podań / celne: 48 / 43

Podania kluczowe: -

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: -

Dystans: 10.43 km

Sprinty: 7

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0