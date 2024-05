Komentarze (5)

Rysio - 11 minut temu, *.play-internet.pl Jak to jest możliwe,że ktoś o tak marnych by nie powiedzieć zerowych umiejętnościach zagrał tyle meczów w Legii? Przecież za czasów Janusza Romanowskiego to byłby chłopiec od podawania piłek! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 46 minut temu, *.plus.pl Legenda odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Maaaaatko, jakie porażające statystyki! : O



co by tu napisać pozytywnego.... sprzedajcie / oddajcie go żeby się nie męczył w Legii. odpowiedz

WWL - 1 godzinę temu, *.217.132 129 meczów, 17 bramek , z czego 13 w ekstraklasie.

WOW klękajcie narody!

Nie jeden obrońca ma lepsze statystyki.

Trzeba się go pozbyć chociażby za dwie lubianki truskawek . Cena i tak już nie wzrośnie.

To kopacz, przez którego nie gra może jakiś talent z Wichru Kobylka. odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Oby ostatni odpowiedz

