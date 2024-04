Josue w jedenastce 30. kolejki Ekstraklasy

W niedzielę Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Stal Mielec 3-1 w ramach 30. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu jeden z zawodników Legii Warszawa trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Josue . Dla kapitana Legii jest to czwarta taka nominacja w tym sezonie.

Babus - 12 minut temu, *.orange.pl No, Mosór w jedenastce kolejki, ale my mamy przecież Kapuadiego i Burcha. odpowiedz

L - 34 minuty temu, *.aster.pl Ktos tam oglada te mecze? Josue zagral sredni mecz, Elitim 3 razy lepszy, Kapustka tez lepszy i z waznym, ladnym golem. Beka. odpowiedz

matias - 36 minut temu, *.icpnet.pl A są idioci którzy chcieliby go oddać, hahaha odpowiedz

