7-9.05: Rozkład jazdy

Wtorek, 7 maja 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Od środy juniorzy koszykarskiej Legii rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym Mistrzostw Polski do lat 17 w Sopocie. Transmisje meczów będą miały miejsce na Youtube. W środę legioniści zagrają z SKKM Kraków, dzień później z WKK Wrocław. W czwartek o 20:00 w hali na Bemowie rozegrany zostanie mecz nr3 play-off pomiędzy koszykarzami Legii i Kinga Szczecin. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny - tylko wygrana legionistów przedłuży serię. Bilety do kupienia na ebilet.pl.



Rozkład jazdy:

09.05 g. 20:00 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Turniej finałowy MP U-17 w kosza [Sopot, hala 100-lecia Sopotu]:

08.05 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa - SKKM Kraków

09.05 g. 17:30 WKK Wrocław - Profbud Legia Warszawa



Młodzież:

07.05 g. 18:00 Legia U10 - Marcovia Marki 14[LTC]

08.05 g. 15:00 Legia U15 - KS Varsovia 09 [CLJ U15][LTC 7]