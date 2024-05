Fani Legii przygotowali nowy wzór szalika - "Jesteśmy zawsze tam...", z którego sprzedaży cały zysk zostanie przeznaczony dla naszych braci po drugiej stronie muru. Cena dwustronnego szala, do którego dodawany będzie gadżet-niespodzianka, to 50 złotych. Zapisy są prowadzone do 13 maja na forum kibiców . Możliwa wysyłka (20 zł).

xxl - 19 godzin temu, *.play-internet.pl w kieszeni że ostatni grosz? to po polsku? odpowiedz

FWK - 20 godzin temu, *.play-internet.pl

@Torba: Drogo? Szkoda że rachunki za internet nie się dla ciebie za drogie...

Nie pisalbys głupot na forum. Pozdro dla

sióstr i braci po szału. Tylko LEGIA! odpowiedz

Torba - 04.05.2024 / 08:21, *.217.43 Drogo, 20-30 zł byłoby ok. odpowiedz

13 - 13 godzin temu, *.205.111 @Torba: Ziomek. Zamówienie i zakup 25 sztuk szalików to minimum 34 zł za sztukę. Weź się ej że. A druga sprawa do redakcji, że moje komenty to blokujecie na ostro... Szanuję to, ale czasem należy odpuścić i dać ludziom poczuć moc zemsty. odpowiedz

