Młodzież: mecze weekendowe

Wtorek, 30 kwietnia 2024 r. 10:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali 6-2 i objęli prowadzenie w CLJ U19. Tym samym wszystkie drużyny Akademii występujące w ligach wojewódzkich i CLJ znajdują się obecnie na prowadzeniu. Legia U17 pokonała 3-2 Hutnika Kraków, a zespół U15 wygrał 6-1 z Escolą Varsovia. Legia U16 wygrała 8-1 z Wisła Płock, a w Ekstralidze U14 legioniści pokonali 5-0 Pogoń Siedlce. dobrze spisywały się również młodsze drużyny Akademii. Jeżeli chodzi o zespoły LSS, najlepiej spisali się juniorzy młodsi, którzy pokonali 6-2 Nadnarwiankę. Zespół U15 po zaciętym boju uległ 1-2 Polonii Warszawa sp z o.o. Więcej szczegółów wkrótce.



CLJ U-19 (2005/6 i mł.): KS Cracovia 2-6 (1-2) Legia U19

Gole:

1-0 7 min. Konrad Gorszkow

1-1 17 min. Oliwier Olewiński (rzut wolny)

1-2 36 min. Jakub Zbróg (głową, as. Oliwier Olewiński)

1-3 51 min. Mateusz Szczepaniak (dob. strząłu Przemysława Mizery)

1-4 67 min. Jakub Zbróg b.a.

1-5 68 min. Mateusz Szczepaniak (po solowym rajdzie)

1-6 86 min. Samuel Kováčik (as. Maciej Saletra)

2-6 90 min. Jan Krupa



Żółte kartki: Olewiński, Leszczyński, Zbróg



Legia: Wojciech Banasik – Jan Leszczyński Ż, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń – Oliwier Olewiński (46' Jakub Jendryka), Maciej Saletra, Oskar Melich, Viktor Karolak (81' Mikołaj Kotarba [07]) – Mateusz Szczepaniak [07], Przemysław Mizera (70' Samuel Kováčik [07]), Jakub Zbróg [07](70' Mateusz Konopka)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17: Hutnik Kraków 2:3(0:2) Legia U17

Gole:

0-1 27 min. Dawid Nos (as. Eryk Mikanowicz)

0-2 30 min. Filip Przybyłko (b.a.)

1-2 62 min. Szymon Waligóra

1-3 65 min. Dawid Nos (rzut karny)

2-3 84 min. Szymon Waligóra



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia U16 8-1(5-1) Wisła Płock 08

Gole:

1-0 21 min. Fabian Mazur (as. Jan Musiałek)

2-0 29 min. Marcel Kiełbasiński (as. Szymon Piasta)

3-0 33 min. Fabian Mazur (as. Marcel Kiełbasiński)

4-0 43 min. Fabian Mazur (as. Juliusz Rafalski)

5-0 44 min. Ksawery Jeżewski (głową, as. Juliusz Rafalski0

5-1 45 min. Aleksander Hys

6-1 51 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

7-1 53 min. Szymon Piasta (as. Juliusz Rafalski)

8-1 60 min. Aleksander Wyganowski (as. Marcel Kiełbasiński)



Strzały (celne): Legia 16(10) - Wisła 12(8)



1 liga maz. U16: Legia LSS 6-2(3-1) Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08

Gole:

1-0 Lucjan Napieralski

1-1

2-1 Adam Kulicki

3-1 Kuba Rzępołuch

4-1 Kuba Rzępołuch

4:2 przeciwnik

5-2 Kiryło Balytskyi

6-2 Dmytro Litowczenko



CLJ U15: Escola Varsovia'09 1-6(1-3) Legia U15

Gole:

0-1 6 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as.Piotr Kaniewski)

0-2 28' Oskar Maj (as.Hoang Nguyen)

0-3 29' Oskar Maj (as.Edo von Brandt Etchemendigaray)

1-3 36 min. Franciszek Metera

1-4 52 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny)

1-5 61 min. Igor Brzeziński

1-6 77 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)



Ekstraliga U14: Legia 5-0 (2-0) Pogoń Siedlce 2010

Gole:

1-0 27 min. Aleksander Badowski (as. Xavier Dąbkowski)

2-0 37 min. Bartosz Przybyłko (as. Xavier Dąbkowski)

3-0 48 min. Filip Kwiecień (as. Xavier Dąbkowski)

4-0 52 min. Mychajło Posternak (as. Tymon Płoszka)

5-0 59 min. Tymon Płoszka (as. Filip Kwiecień)



Strzały 2 połowa: Legia 14 (7) - Pogoń 3 (0)