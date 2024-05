Wygrana Urbańskiego w deblu w Szekesfehervar

W węgierskim Szekesfehervar rozegrano tenisowy turniej ITF J30, w którym legionista, Jan Urbański zajął pierwsze miejsce w grze podwójnej, parze ze Słowakiem, Leonem Slobodą. To pierwszy triumf legionisty w turnieju z cyklu International Tennis Federation. W singlu Urbański odpadł w ćwierćfinale, w rywalizacji z Ukraińcem, Shylowem. Wyniki legionisty: I runda: Jan Urbański - Marcell Kovacs (Węgry) 7-5, 6-2 II runda: Jan Urbański - Oliver Kecskes (Słowacja) 6-2, 6-1 1/4 finału: Jan Urbański - Heorhii Shylov (Ukraina) 6-7(3), 4-6 I runda: Jan Urbański/Leon Sloboda - Savgira (Rosja)/Tascoviks (Węgry) 6-3, 4-6, 10-8 1/4 finału: Urbański/Sloboda - Diossy/Drab (Słowacja) 6-4, 7-6(2) 1/2 finału: Urbański/Sloboda - Bekeni/Zavacky (Słowacja) 6-4, 7-6(5) Finał: Urbański/Sloboda - Koaks/Toth (Węgry) 7-6(2), 6-3

