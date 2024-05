Wyniki 28. kolejki III ligi

Poniedziałek, 6 maja 2024 r. 11:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrana została 28. kolejka III ligi grupy 1. Rezerwy Legii przegrały wyjazdowe spotkanie w Łomży i znów powiększyły do 5 punktów stratę do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która pewnie pokonała Pelikana Łowicz. Zmniejszyła się również przewaga legionistów nad trzecią Unią Skierniewice, która dzięki zwycięstwu traci do nich już tylko 3 "oczka". Do końca sezonu pozostało 6 kolejek, a następna zaplanowana jest na najbliższy weekend.









Wyniki 28. kolejki

Pilica Białobrzegi 0-1 (0-0) Concordia Elbląg

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 (2-0) Mławianka Mława

Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 (2-1) Legionovia Legionowo

Warta Sieradz 2-1 (0-1) GKS Bełchatów

Unia Skierniewice 3-1 (0-1) Broń Radom

Victoria Sulejówek 1-3 (0-3) Olimpia Zambrów

Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 (2-1) Pelikan Łowicz

GKS Wikielec 0-3 (0-2) Jagiellonia II Białystok

ŁKS Łomża 3-1 (2-1) Legia II Warszawa



