I liga: Legionistki 3-1 Sportowa Czwórka Radom

Pierwszoligowy zespół Legionistek, który po rundzie jesiennej zajął miejsce SWD Wodzisław Śląski, wygrał piąte spotkanie na zapleczu ekstraklasy i ma coraz większe szanse na utrzymanie się w lidze. Dziś w LTC legionistki pokonały Sportową Czwórkę Radom 3-1 i mają obecnie na swoim koncie 15 punktów. Przypomnijmy, że zespół z Wodzisławia Śląskiego w rundzie jesiennej nie zdobył punktu. Radomianki najlepszy moment miały na początku drugiej połowy, kiedy najpierw w 46. minucie doprowadziły do wyrównania za sprawą Oliwii Bidy, a 4 minuty później zmarnowały okazję by wyjść na prowadzenie. Legionistki zdobyły drugą bramkę w 60. minucie za sprawą Anny Kodym, a wynik na 3-1 ostaliła w ostatniej minucie Aleksandra Tokaj. Spotkanie 20. kolejki z KKP Bydgoszcz zostało przełożone na 2 czerwca, w związku z czym kolejny mecz legionistek rozegrany zostanie 25 lub 26 maja z Bielawianką Bielawa. I liga: Legionistki Warszawa 3-1 (1-0) Sportowa Czwórka Radom 1-0 45 min. Amanda Moura Pietrzak 1-1 46 min. Oliwia Bida 2-1 60 min. Anna Kodym 3-1 90 min. Aleksandra Tokaj Legia: Nowak, Lipa, Bartman, Wrzesińska, Kurzelowska, Kośmińska, Prochowska, Moura Pietrzak, Kodym, Przybylska, Sobczyńska. Czwórka: Ptaszek - Tracz, Pohribniak, Tkaczyk, Orłowska (69. Żabicka), Bida (87. Olesińśka), Majewska, Soboń, Komanda, Rosińska, Sobczak.

J - 19 minut temu, *.icpnet.pl Szkoda że męska Legia grać nie umie odpowiedz

Peter - 20 minut temu, *.vectranet.pl Szkoda, że nie grają w Warszawie. odpowiedz

chrisSiekierki - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Super dziewczyny. W tym sezonie utrzymanie a w przyszłym awans. odpowiedz

