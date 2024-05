Rafał Boczoń na dłużej w legijnej Akademii

Środa, 1 maja 2024 r. 16:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Akademia Piłkarska Legii Warszawa podpisała nową umowę z Rafałem Boczoniem, niespełna 18-letnim obrońcą, który szkoli się w naszym klubie od 2015 roku. Wtedy trafił na Łazienkowską z Marcovii Marki. Nowa umowa z Boczoniem obowiązywać będzie, po spełnieniu określonych warunków, do 30 czerwca 2026 roku.



Urodzony 9 sierpnia 2006 roku Rafał Boczoń występuje od kilku lat w grupach młodzieżowych naszego klubu, a od rundy wiosennej został włączony do kadry III-ligowych rezerw Legii. Przed rokiem zawodnik został wicemistrzem Polski do lat 17.