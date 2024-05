Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Środa, 1 maja 2024 r. 15:44 Raffi, źródło: Legionisci.com

Mecze w bieżącym, "majówkowym" tygodniu soją pod znakiem pojedynków derbowych. Po zaciętym meczu przy Konwiktorskiej, w rewanżu Legia U14 pewnie, bo aż 99-0, pokonała Polonię 2010. Drużyna LSS U16 prowadziła z kolei z Polonia II aż 3-0, ale nie zdołała utrzymać tego prowadzenia i przegrała ostatecznie 4-3.





I liga mazowiecka U16: MKS Polonia II Warszawa 08 4-3 (2-3) Legia LSS U16

Gole:

0-1 Jakub Drzazga

0-2 Adam Kulicki

0-3 Dmytro Litowczenko

1-3

2-3

3-3

4-3



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Jaku Rzępołuch, Nikodem Skibiński, Aleksander Dworski, Oskar Kurc - Franek Żak (75' Fabian Radziński), Patryk Ciborowski Ż(46' Kiryło Balitskyi [10]), Lucjan Napieralski, Adam Kulicki, Dmytro Litowczenko (55' Kamil Więch) - Jakub Drzazga (80' Maximilian Partyka)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robret Kurasiewicz



W środę rano drużyna Legia Soccer Schools U16 rozgrywała mecz 1 ligi wojewódzkiej na boisku Polonii II. Legioniści zaczęli doskonale, objęli prowadzenie 3:0 (gole zdobyli: Jakub Drzazga, Adam Kulicki i Dmytro Litowczenko),ale jeszcze przed przerwą gospodarze zdobyli 2 gole, łapiąc kontakt. Po przerwie dołożyli dwa kolejne trafienia i ostatecznie wygrali 4-3.



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Legia U14 9-0 (3-0) MKS Polonia Warszawa 10

Gole:

1-0 1 min. Bartosz Przybyłko (as. Igor Brzeziński)

2-0 24 min. Bartosz Przybyłko (as. Filip Kwiecień)

3-0 31 min. Franciszek Stępniewski (as. Igor Brzeziński)

4-0 43 min. Tymoteusz Leśniak (as. Igor Brzeziński)

5-0 52 min. Igor Brzeziński (as. Franciszek Stępniewski)

6-0 56 min. Igor Brzeziński (as. Franciszek Stępniewski)

7-0 63 min. Igor Brzeziński z rzutu wolnego

8-0 68 min. Oskar Putrzyński b.a.

9-0 75 min. Dawid Rodak (dob. strzału Filipa Kwietnia)



Strzały: Legia 26(15) - Polonia 6(3)



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Oskar Putrzyński, Marek Suchodół, Igor Lechecki, Igor Brzeziński, Dawid Rodak, Xavier Dąbkowski, Tymoteusz Leśniak, Franciszek Stępniewski, Bartosz Przybyłko, Filip Kwiecień - Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Kacper Jaczewski, Mateusz Pawłowski, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki