10-12.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 maja 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę ok. dwóch tysięcy fanów Legii będzie wspierało naszych piłkarzy w walce o ligowe punkty przy Bułgarskiej w Poznaniu. W sobotę o 20:30 na Bemowie koszykarze Legii zagrają czwarte spotkanie play-off z Kingiem Szczecin (transmisja w Polsacie Sport 3). Bilety do kupienia TUTAJ. Juniorzy koszykarskiej Legii od piątku do niedzieli zagrają kolejne spotkania turnieju finałowego mistrzostw Polski do lat 17 w Sopocie (transmisje na Youtube) - w sobotę legioniści zagrają w półfinale, w niedzielę albo w finale albo w meczu o brąz.



W sobotę w Ergo Arenie odbędzie się walka MMA podczas gali XTB KSW 94 pomiędzy Arkiem Wrzoskiem i Arturem Szpilką. Transmisja w Viaplay. Legionista będzie mógł liczyć na wsparcie warszawskich kibiców.



Pięcioboiści Legii - Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski startować będą w zawodach Pucharu Świata w Sofii.



W Poznaniu rozgrywany będzie międzynarodowy turniej juniorów w squasha (LVK 2024) w kat. U-11 i U-13, w którym wystartują zawodnicy Legii - Anna, Mateusz Paluchowski Jakubiec i Szymon Cienciała.



Zespół Legii Lotto 3x3 zagra w niedzielę (od 12:00) na warszawskim Torwarze w turnieju COS Quest vol. 2 - międzynarodowym turnieju, którego zwycięzca zapewni sobie awans na turniej FIBA World Tour w Marsylii.



Czterech zawodników Legii rozpoczyna w Porto rywalizację na Drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha. W kadrze U-15: Mateusz Lohmann, Wiktor Paluchowski, Filip Zasadzki, w U-17: Szymon Lohmann.



Rozkład jazdy:

11.05 g. 13:00 Stal Rzeszów – Legia Warszawa [amp futbol, Boguchwała]

11.05 g. 14:00 Ekosport Białystok - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, III liga]

11.05 g. 17:00 Sandecja Nowy Sącz - Olimpia Elbląg [w Niepołomicach]

11.05 g. 20:30 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.05 g. 11:30 Legia Warszawa – Pokrowa Lwów [amp futbol, Boguchwała]

12.05 g. 12:40 Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec

12.05 g. 14:00 Legia II Warszawa - Victoria Sulejówek [LTC]

12.05 g. 15:15 Wisła Kraków – Legia Warszawa [amp futbol, Boguchwała]

12.05 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

13.05 g. 19:00 Radomiak Radom - Ruch Chorzów



Turniej finałowy MP U-17 w kosza (Sopot):

10.05 g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

11.05 g. 11:00 Mecz o 7. miejsce

11.05 g. 12:30 Mecz o 5. miejsce

11.05 g. 15:00 Półfinał A1 - B2

11.05 g. 17:30 Półfinał B1 - A2

12.05 g. 10:00 Mecz o 3. miejsce

12.05 g. 12:30 Finał



Młodzież:

10.05 g. 16:30 GKS Bełchatów 07 - Legia U17 [CLJ U17][Bełchatów, ul. Sportowa]

11.05 g. 08:30 Polonia Warszawa Sp. z o.o. '11 - Legia LSS U13B [ul. J. Waldorffa 33]

11.05 g. 10:00 Znicz Pruszków 12 - Legia LSS U12 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

11.05 g. 12:30 Legia U7 - KS Łomianki 17 [ul. Łazienkowska 3]

11.05 g. 13:00 Delta Warszawa 12 - Legia U12 [ul. Jeziorna 2]

11.05 g. 13:00 BVB Academy WBS Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Strażacka 121]

11.05 g. 14:00 Wisła Płock 09 - Legia U15 [ CLJ U!5][Płock, ul. Łukasiewicza]

11.05 g. 14:30 Legia LSS U16 - Świt Nowy Dwór 08 [ul. Łazienkowska 3]

11.05 g. 16:00 SEMP Ursynów 08 - Legia U16 [Ząbki, ul. Słowackiego 23]

11.05 g. 16:30 Legia LSS U15 - SEMP II Ursynów 09 [ul. Łazienkowska 3]

12.05 g. 11:00 Delta Warszawa 13 - Legia U11 [ul. Jeziorna 2]

12.05 g. 12:00 Escola Varsovia 11 - Legia U13 [ul. Fleminga 2]

12.05 g. 12:30 Legia U10 - UKS Irzyk 14 [ul. Łazienkowska 3]

12.05 g. 12:30 Legia U8 - Dąb Wieliszew 16 [ul. Łazienkowska 3]

12.05 g. 17:30 Arka Gdynia 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Gdynia]



W sobotę Legia U10 zagra w Łodzi z rówieśnikami z Widzewa i ŁKS-u. Do Łodzi na mecze z tymi samymi przeciwnikami pojedzie też zespół U8.

Legia U9 w sobotę od 13 weźmie udział w festiwalu gier na Varsovii.