31. kolejka Ekstraklasy. Porażki drużyn z czołówki. Spadek ŁKS-u

Meczem Cracovii z Górnikiem rozpoczęła się 31. kolejka Ekstraklasy. Gospodarze bardzo wysoko pokonali Górnika Zabrze. Porażki doznał również Lech, który musiał uznać wyższość Ruchu. W sobotę Śląsk Wrocław wygrał w Łodzi z ŁKS-em, który ostatecznie przypieczętował spadek do I ligi. Punkty stracił również Raków, który przegrał w Lubinie, podobnie jak Jagiellonia, która uległa Stali. Sytuacji nie wykorzystała Legia - 3 punkty pojechały do Radomia. Na zakończenie Pogoń podejmie Puszczę.

Komentarze (82)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl I po sezonie. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Wolfik: nic dodać nic ująć. Ch...j bombki strzelił i tyle. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 22 godziny temu, *.vectranet.pl To dziś remisik? odpowiedz

Wojtek86 - 05.05.2024 / 03:07, *.chello.pl Oby Legia tylko nie pokpiła swojej szansy. odpowiedz

Arek - 04.05.2024 / 23:43, *.tpnet.pl W przypadku zwycięstwa, całkiem nie chcący włączymy się do walki o mistrzostwo, bo zbliżymy się na 3 pkt. do lidera. Oczywiście ja w mistrza przestałem wierzyć już dawno, za to w zwycięstwo jutro i w podium jak najbardziej. odpowiedz

WoLa - 04.05.2024 / 23:21, *.centertel.pl Ekstraklapa to jedyna liga w Europie gdzie walczy się żeby NIE zdobyć mistrzostwa, pensja w tej pseudo lidze powinna być minimalna krajowa brutto + 50zł za bramkę i 50zł dla bramkarza za czyste konto odpowiedz

Wolfik - 04.05.2024 / 23:06, *.mm.pl Kolejny raz rywale podają nam miejsce pucharowe na tacy. Ale przestrzegam wszystkich przed hurraoptymizmem. Mecz z Radomiakiem trzeba bezwzględnie wygrać co łatwe nie będzie bo rywale już czują oddech drużyn walczących o ostatnią bezpieczną lokatę.



Utrzymać (po ewentualnej wygranej) tą 3-cią lokatę też nie będzie łatwo - gramy dwa trudne mecze w Wielkopolsce. Niemniej byłoby to sukcesem. O wyższych lokatach nie myślę, mamy gorszy bilans spotkań z Jagą i Śląskiem.



W każdym razie jutro trzeba koniecznie wygrać... odpowiedz

starylechita - 04.05.2024 / 23:04, *.com.pl W umowach kluby winne oferować miesięcznie dla piłkarzy średnią krajową a za strzelone bramki po 10 tysięcy, wtedy zaczęli by grać a nie jeździć majbachami. Ta nasza Eklasa to same kołi. odpowiedz

Hmm - 04.05.2024 / 23:34, *.161.162 @starylechita: Ale wtedy do polskiej ligi nie przyszedlby nikt ambitny, pracowity, perspektywiczny... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 05.05.2024 / 06:41, *.play-internet.pl @Hmm: Ta,bo teraz tacy przychodzą-zwłaszcza do Legii.... odpowiedz

GOC (L) ŁAW - 04.05.2024 / 22:58, *.centertel.pl JESTEM W TOTAL SZOKU POZYTYWNYM ;D!!

NORMALNIE JUTRO OGIEN !!!!!!!!!!!

odpowiedz

Wolwol - 04.05.2024 / 22:29, *.plus.pl No i jedziemy po mistrza Legia Mistrz Mistrz Legia Mistrz odpowiedz

Kieł - 04.05.2024 / 22:27, *.onvol.net Jest bardzo duża szansa, że Legia... jak zawsze nie wykorzysta okazji i będzie wtopa. I teraz kwestia- czy stawiać na remis czy na gości? odpowiedz

Hehehehe - 04.05.2024 / 22:14, *.tpnet.pl Ładnie Stal Mielec , bardzo ładnie ! W nagrodę nie wsadzimy wam widelca w du.ę . odpowiedz

Dickson Chotowski - 04.05.2024 / 22:12, *.btcentralplus.com Pisalem wczoraj ze Legia bedzie mistrzem. Trzeba wygrac z Amica. odpowiedz

Janusz - 04.05.2024 / 22:08, *.supermedia.pl Jutro Legia będzie dzielnie walczyła. Już pewna wygrana, a tu Jędza czerwień i po zabawie odpowiedz

Adrenalina - 04.05.2024 / 22:07, *.centertel.pl Wszyscy grali dla Legii nie spieprzcie tego. odpowiedz

Piotrek - 04.05.2024 / 22:06, *.gigainternet.pl Jadwiga pobita, oj robi się ciekawie. Szkoda tych ostatnich 4 meczy na bramkowy remis, w których prowadzilismy. Raków, Jagiellonia, Korona i Pogoń. 8pkt plus ewentualna jutrzejsza wygrana i mielibyśmy 6 pkt przewagi, ehhh odpowiedz

Tomasz - 04.05.2024 / 22:06, *.supermedia.pl Jaga i tak będzie mistrzem. Druga taka okazja się nie trafi. To będzie mistrz jak ŁKS w 98. Jak będą podnosili puchar to działacze będą płakać odpowiedz

bigcumshot - 04.05.2024 / 23:28, *.elpos.net @Tomasz: chyba ze śmiechu odpowiedz

13 - 04.05.2024 / 22:04, *.204.16 Na tą chwilę czekaliśmy!!! odpowiedz

Tomasz - 04.05.2024 / 22:18, *.supermedia.pl @13: na jaką odpowiedz

Jurek - 04.05.2024 / 22:03, *.tropolys.de Jest kolejna szansa na zmniejszenie dystansu do Jagiellonii.

Która to już.

W tej sytuacji jutro będzie remis. odpowiedz

bie(L)sko - 04.05.2024 / 21:54, *.vectranet.pl Wygrywa Stal, Wygrywa Iga Świątek . Jest Ok odpowiedz

Sobota - 04.05.2024 / 21:50, *.tpnet.pl Kacper Kostorz nieżle gra w drugiej lidze belgijskiej . Może by go ściągnąć z powrotem ? Ciekawa kolejka . odpowiedz

Piotrek - 04.05.2024 / 22:59, *.gigainternet.pl @Sobota: holenderskim Den Bosch, pomysł ciekawy, pozdro odpowiedz

Sobota - 05.05.2024 / 01:23, *.tpnet.pl @Piotrek: Pozdro . odpowiedz

bie(L)sko - 04.05.2024 / 20:28, *.vectranet.pl No to teraz TYLKO wygrać i awans w tabeli. odpowiedz

bum - 04.05.2024 / 20:05, *.co.uk To teraz jeszcze Legia w pupke od ziomeczków z ładomia i wszystko będzie się zgadzać w tej pseudo lidze pseudo klubów hahaha odpowiedz

eLo - 04.05.2024 / 22:32, *.play-internet.pl @bum: w pupke to przyjmujesz od chłopaka pedrylu odpowiedz

Żmija - 04.05.2024 / 23:29, *.t-mobile.pl @eLo: On to lubi, nie życz mu przyjemności… odpowiedz

bum - 21 godzin temu, *.virginm.net Zlot stulejarzy hahaha. Spokojnie chłopczyku jeden z drugim... macie czas się tasować na wzajem. Hahaha.

Ja jedynie zauważyć miałem czelność iż pan mioduski może nie być zadowolony jeżeli Legia wygra dzisiaj.

Bo on nie chce wcale wygrywać ligi itd.

Ale wy to nie rozumiecie mietki spod monopola i z ławeczki w parku.

Umiecie się tylko spruć hahahaha.

Ale ja rozumiem waszą nieudolnosć myślenia i brak własnego rozumu.

To teraz jak już się zwaflowaliście online to możecie uderzyć razem i przyjąć po kiełbie podczas meczu hahaha.

Leszcze hahaha odpowiedz

Sutener adwersarza - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @bum: Najpierw wyjmij kiełbasę z buzi, bo niewyraźnie mówisz. Jak chcesz coś przekazać czosnku to pisz normalnie, a nie obrażasz klub któremu ponoć kibicujesz wtedy nie będzie takich tekstów córo Koryntu. Piszesz, że umieją się tylko spruć, a Ty co właśnie zrobiłeś? Napisz jeszcze więcej "hahaha" co zaświadczy o Twojej inteligencji. Niby dorosły facet, k....a jego mać odpowiedz

bum - 14 godzin temu, *.virginm.net @Sutener adwersarza:

Fajna taktyka zmiany nicka tylko po to, żeby dać sobie samemu wsparcie hahaha. Cienias! Żałosny cienias!

Nie ubliżam klubowi tylko mioduskiemu.

Ale tu utwierdziłaś mnie w przekonaniu, że nie jesteś zbyt rozgarniętym typem. Trudno... Nie martw się bywa i tak na bank nie jesteś jedyny hehe.

A ty się kompromitujesz mefedroniarzu zmieniając nick żeby tylko uszczypnąć.

Powiedz gdzie ja ubliżam klubowi???

Powtórzę: GDZIE UBLIŻYŁEM LEGII?

Nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie zapewniam cię Heniu.

Nadal się śmieję z twojej żałosnej nieudanej próby wsparcia samego siebie poprzez zmianę nicka do komentarza hahaha.

A skoro HAHAHA świadczy o braku dojrzalosuw twojej opinii to również współczuję twojej rodzinie że musi się z tobą tam użerać gościu jesteś jakiś niedorozwinięty umysłowo hahaha.

RAK MIODUSKI MA SIE DOBRZE SKORO TACY GENIUSZE JAK TY NIE WIEDZĄ CO SIE DZIEJE W TYM KLUBIE.

Brawo Heniu dla ciebie wygrałeś talon

odpowiedz

bum - 11 godzin temu, *.co.uk I jak wrażenia ?? Tylko nie mówcie że jesteście w szoku hahahahah.

Pozdrawiam ! Hahaha

Grają swoje! Legia mioduha to kalectwo i grają gorzej niż średnio! Zobaczcie ma ten skład zobaczcie tylko na tych platfusowatych piłkarzy, z których połowa się nie nadaje do ekstraklasy a co dopiero do Legii. Nara ślepcy odpowiedz

PW - 04.05.2024 / 12:35, *.t-mobile.pl "Szanuj trenera swego, możesz mieć gorszego". Rumak, jak ty mnie zaimponowałeś! Ch... z wynikami, teraz jest czas zarobić na emerytury. CBA do likwidacji, to kolejki cudów na potęgę. odpowiedz

Lupus - 04.05.2024 / 11:44, *.centertel.pl Ciekawe jak zagra "czerwona latarnia " ze Śląskiem.

Może się dopasuje do Ruchu. odpowiedz

Jrzk - 04.05.2024 / 20:58, *.. @Lupus: Mistrza czy miejsce dające prawo do gry w pucharach zdobywa się swoją grą a nie licząc na potknięcia innych... wiosna to piłkarski dramat Legii. odpowiedz

m. - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lupus: odpowiedz

STO(L)ICA - 04.05.2024 / 10:37, *.centertel.pl Jeszcze żeby baba umorzyła, choć raczej mało prawdopodobne

Kiepscy reż ciekawy mecz odpowiedz

Urs72 - 04.05.2024 / 10:03, *.t-mobile.pl Cała wiosna pod Jagiellonię ...tak trzymać Wstyd Wstyd Wstyd .....Kuk sza ma dużąaaaa się przebicia w Ekstraklapie odpowiedz

Wyrwikufel - 04.05.2024 / 09:21, *.. Przewidziałem te wyniki i pisałem, że będziemy grać o mistrza do końca. To się sprawdza. odpowiedz

Dariusz Mioduski - 04.05.2024 / 20:46, *.virginm.net @Wyrwikufel:

Dementuje te plotki!!!

Nie ma tematu mistrzostwa!!! odpowiedz

Krzeszczu - 04.05.2024 / 06:07, *.tele2.se Najlepszy ubaw mam z lokomotivu. Tez wywalili trenera ktory ich poprowadzil do polfinalow w europie. I podobnie jak my zatrudnili mega taktyka Rumaka. A co mecz to w dööpe. Normalnie kon by sie usmial ;-)) odpowiedz

Rytm - 04.05.2024 / 09:32, *.centertel.pl @Krzeszczu: do ćwierćfinału, a nie półfinału. odpowiedz

Wolfik - 04.05.2024 / 15:20, *.mm.pl @Krzeszczu: To prawda, decyzje ludzi zarządzających największymi polskimi klubami są porównywalne do decyzji przedszkolaków. Co nie zmienia faktu, że Lech ma nadal wszystko w swoich nogach. Ewentualna wygrana z Legią zapewni im puchary. odpowiedz

Kamil - 04.05.2024 / 05:53, *.98.188 Z innej beczki:

Co z letnim zgrupowaniem Legii? Jadą gdzieś ? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 04.05.2024 / 06:18, *.Legionisci.com @Kamil: Tak jak rok temu, do Austrii. odpowiedz

Kamil - 04.05.2024 / 14:45, *.99.36 @Redakcja Legionisci.com:

Bardzo dziękuję za odpowiedź :) a wiadomo od kiedy do kiedy ? odpowiedz

Bukmacherka - 03.05.2024 / 23:58, *.play-internet.pl Tym piłkarskim pokerem już dawno powinien zainteresować się prokurator. odpowiedz

Gigi - 04.05.2024 / 12:12, *.t-mobile.pl @Bukmacherka: Prokuratorzy aktualnie są zajęci polowaniem na wrogów kaisera, poza tym swoich nie wolno ruszać. odpowiedz

majusL@legionista.com - 03.05.2024 / 23:36, *.174.42 Faworyty się popsuły. Idealna szansa by doskoczyć. To pewnie Legia odda punkty Radomiakowi...... odpowiedz

Lookas - 03.05.2024 / 23:29, *.play-internet.pl To jest niebywałe, że w tak słabym roku, gdzie czołówka ligi jest naprawdę słaaaaaaaba legia nie jest na pierwszym miejscu. Wystarczyło grac na minimalnie swoim poziomie i dawno byłby zapewniony mistrz. Lech tez nic nie gra, Rakow to już padaka totalna i zostaną takie twory jak Jaga, Śląsk czy Górnik. Drużyny jednego sezonu, które jedno wielkie gowno dadzą do rankingu. Mam nadzieję, że te parę meczy do końca starczy aby te miernoty zrzucić poza miejsca pucharowe. odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 04.05.2024 / 10:16, *.centertel.pl @Lookas: Legia da punkty do rankingu. Chyba że trafi na Dundelange. odpowiedz

SKL - 04.05.2024 / 10:21, *.play-internet.pl @Lookas: I tylko Legie napisałeś z małej litery. Co za deficyt umysłowy. odpowiedz

Brawo ty - 04.05.2024 / 15:22, *.as13285.net @SKL: ???? odpowiedz

Arek - 03.05.2024 / 23:24, *.tpnet.pl Póki co, pięknie się zaczyna. odpowiedz

Olo - 03.05.2024 / 23:07, *.play-internet.pl Kolejka cudów. Ta liga to jest totalny żart. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 03.05.2024 / 22:58, *.plus.pl Ahh kolejna, zapewne czysta kolejka extraklapy odpowiedz

Dickson Chotowski - 03.05.2024 / 22:48, *.btcentralplus.com K mac......Nikt nie chce byc mistrzem ??!! Kurnik 0-5, lech przegrywa z degradowanym ruchem. Dramat. Zobaczycie, jeszcze nasza ukochana Legiunia bedzie mistrzem. odpowiedz

Lupus - 03.05.2024 / 22:41, *.centertel.pl Amicolech padł w Chorzowie!

Same dobre wieści

(jak na razie) odpowiedz

Wolfik - 03.05.2024 / 22:34, *.mm.pl No, jak nie wykorzystamy piątkowych wyników (a to już naprawdę ostatnia szansa na puchary w tym sezonie) to możemy przyjąć ksywę "Frajer 2". Ksywa "Frajer 1" zarezerwowała sobie Pogoń po finale PP. odpowiedz

Urs72 - 04.05.2024 / 10:52, *.t-mobile.pl @Wolfik: czekam na twoją opinię po meczu Radomiakiem .......moja jest taka .....po tej rundzie wiosennej jak Jagiellonia zdobędzie Mistrza to w żadnym klubie Ekstraklapy nikt nie powinien kupić karnetu na rozgrywki 2024.2025 odpowiedz

Wolfik - 04.05.2024 / 15:23, *.mm.pl @Urs72 : Sugerujesz jakieś ustawki? Ja twierdzę, że nasze klubowe drużyny są złożone zwyczajnie ze słabych zawodników zarządzanych na dodatek przez ludzi zachwianych emocjonalnie. W zeszłym sezonie ten schemat złamał Raków, ale o zdobyciu MP "dobił" do towarzystwa. odpowiedz

Bob L - 03.05.2024 / 22:33, *.. łach i zabole dostały w papę, jutro Rosołek trzy strzeli i puchary odpowiedz

Dickson Chotowski - 03.05.2024 / 22:50, *.btcentralplus.com @Bob L: Rosolcio jutro wpier.... 5 bramek w 9 minut a la Lewandowski. odpowiedz

Lupus - 03.05.2024 / 22:53, *.centertel.pl @Bob L: Jak Rosołek, to tylko w niedzielę odpowiedz

lucho_83 - 03.05.2024 / 22:32, *.chello.pl Kolejna kolejka "cudów". Ciekawe,czy będą potrafili/będą chcieli w Niedzielę to wykorzystać odpowiedz

Jest jeszcze ciutka nadxieji na Majstra - 03.05.2024 / 22:30, *.02.net 3 pkt z Radomiakiem!i W MieLcu StaL ogrywa babsko… odpowiedz

Okęciak - 03.05.2024 / 22:30, *.orange.pl Leszek i Górnik w czapkę, trzeba to wykorzystać i ograć Radomiak. Jeszcze żeby reszta czołówki pogubiła punkty byłoby idealnie. odpowiedz

Tomasz - 03.05.2024 / 22:29, *.supermedia.pl Jaga mistrzem. Niestety. Żaden klub nie chce płacić premii za mistrza. Odbije się to na rankingu. Polska będzie spadała na łeb na szyję. odpowiedz

STO(L)ICA - 03.05.2024 / 20:37, *.centertel.pl Fraza zdemolowała zaboli !!!!!! odpowiedz

To zaboli Żaboli - 03.05.2024 / 21:56, *.tpnet.pl @STO(L)ICA: Okej , Górnik nie wytrzymał ciśnienia . odpowiedz

DaRo - 03.05.2024 / 13:52, *.orange.pl Ma ktoś do odstąpienia jeden bilet na mecz z Radomiakiem na Trybunę Wschodnią. Byłbym wdzięczny. Proszę o kontakt. Tel 532 662 734 odpowiedz

Lupus - 03.05.2024 / 12:41, *.centertel.pl Mam nadzieję, że Radomiak nie będzie stawiał wysokich wymogów.

Nam potrzeba tych 3 pkt, a im to zwisa- 3 mniej , czy 3 więcej. odpowiedz

Kacperek - 03.05.2024 / 10:15, *.chello.pl Legia-Radomiak pewne zwycięstwo Legii ! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 03.05.2024 / 10:42, *.161.211 @Kacperek :



Właśnie się zastanawiam czy będzie podkładka żeby Radomiak się utrzymał czy może eleganckie HT/FT by dorobić z wygraną L odpowiedz

L - 03.05.2024 / 23:16, *.177.16 @Koneser polskiej piłki klubowej: tak, bedzie podkladka, zeby nie dostac sie do pucharow. Ty to masz łeb odpowiedz

Peter - 04.05.2024 / 10:53, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Co nas interesuje jakiś Radomiak? Spadną to spadną, my jesteśmy LEGIA! odpowiedz

Beasley - 03.05.2024 / 09:19, *.com.pl Chyba tylko dwa mecze graliśmy przy Ł3 o innej porze niż niedziela 17:30. To chyba też były niedziele (zrozumiałe podczas gry w LKE) z tym, że o godzinie 15-tej. Tęsknię za piątkiem 20:30 lub sobotą 20:00 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 03.05.2024 / 10:43, *.161.211 @Beasley:



Straszna CH......A, bo bez auta w niedzielę po 19:00!to często nie ma jak już wrócić... odpowiedz

Sl - 04.05.2024 / 07:35, *.vectranet.pl @Beasley: z Pogonia gralismy w sobote odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.