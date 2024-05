Komentarze (124)

Domel - 29 minut temu, *.play-internet.pl a jaka różnica 3:0 czy 0:3

maracana trwa. tańczcie walczyka.

a mopa , zamiast do klopa wyrzucić, to zjecie na drugie danie rosół ze spaghetti prosto z wiadra odpowiedz

Sebek - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Dramat odpowiedz

laser1984 - 59 minut temu, *.artcom.pl zawodnik radomiaka nie trafia w pilke kapustka jest szybszy ,upada no trudno ten noge mu podlozyl, chwilke wczesnie ten sam zawodnik radomiaka jedzie na wslizgu ,sprawdzil ktos tam sytuacje ,watpie a na vozie var kto siedzial? odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety standardy, odpowiedz

Bojkot na meczu z Lechem ! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Teraz uszykować ładną oprawę na Lecha pokazać się jaka potęga jesteśmy. Na Miejscu Kibiców z L sercu zbojkotował bym mecz z Lechem . Niech zobaczą puste trybuny Legii , może coś ich lekko otrzeźwi. odpowiedz

Antek - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Bojkot na meczu z Lechem !: w Poznaniu grają odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. Wszyscy do uczciwej Pracy lice zamiatac sedzia tagze odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Poplujcie na Rosołka. odpowiedz

Doctor - 41 minut temu, *.co.uk @Joker:

Plujemy.... odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wina Runjaicia XD odpowiedz

Echhhh - 1 godzinę temu, *.169.67 Warto było wydać te kilkadziesiąt złotych, taki mecz przejdzie do histori. Idzćie wszyscy w ch... odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 Żal patrzeć na tych co przychodzą i płacą kase mioduskiemu za te mecze.

Morda loczka - miód na oczy. odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ja bym nawet nie winił piłkarzy tylko tych kibiców co to zapełniają stadion i kasę Mioduskiego...

Bo póki jest pełny stadion to ten nieudolny loczek pozostanie prezesem Legii...

Sami przyczyniacie się do upadku naszego klubu... odpowiedz

Zieliński! co? ty k**wo!!! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zielińskiemu zawdzięczamy te wyniki. Niech wypie*dala już dziś. odpowiedz

Prokurator - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pilnie wezwać prokuratora i rozgonić ten piłkarski poker odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.96.86 Poraz pierwszy w życiu wyłączyłem telewizor na meczu Legii tego się nieda oglądać oni chodzą, uprawiają jakąś turystykę czy rekreacje no to masz antyfudbolżeby chociaż aerobik z żonami, jak wam nie wstyd, no ale jak połowa odchodzi to na pysk nie padną brawo Jacek placek że wcześnie ich o tym poinformowałeś odpowiedz

Tadeusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czemu tak pustoszeją trybuny. Kibice sukcesu? odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 1 godzinę temu, *.telefonica.de UWAGA UWAGA

PIŁKARZYKI KP KORPO MIODUSKI TO ku..wy i frajerzy odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ciekawe kiedy zostanie powołana komisja ds. mistrzostwa 2024. Takich przekrętów nie pamiętam. Obstawiając u bukmacherów w tym roku można było nieźle się dorobić. odpowiedz

Arti L - 54 minuty temu, *.orange.pl @Robert : odpowiedz

piłka 5 maja 2024 - 52 minuty temu, *.getfiber.pl @Robert : na 7 prowadzących drużyn w tej kolejce tylko jedna punktuje.... jak jutro paprykarze przegrają będzie 8 drużyn. Połowa tabeli. Sami oceńmy. odpowiedz

Kurvynsky - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Robert : i kogo proponujesz do skladu? ^^ odpowiedz

Nie dziwie się. WSTYD PO RAZ KOLEJNY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dużej części kibiców nie ma już na stadionie ..... odpowiedz

mackiki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Odnosze wrazenie ze nikt nie chce tego mistrza bo sie wsrydza kompromitacji z kozo..bcami czy innymi parchami w preeliminacjach do 1 rundy. Ale dno Legio jestes żalosna. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Idziemy na mistrza. Żal d... ściska.

Jedyne co mnie cieszy to parametry piłkarzy, które są na wysokim poziomie i dyrektor sportowy jest zadowolony. odpowiedz

Wyp*******ć - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ch*j nie drużyna Mioduski to twoja wina!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl "mioduski co? wy...j?" - a tak się tu wiekszość cieszyła 5 lat temu że budżet będzie zrównoważony , a Leśny to by zniszczył klub. No to księgowi macie ku... zbilansowany budżet odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za dużo ludzi bilety kupuje na to dziadostwo odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To się nie dzieje naprawdę,błagam...powiedzcie ,że to sen:( przecież byśmy wskoczyli na trzecie miejsce:( odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bramkarz do 3 ligi odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.ztomy.com Ten kto kupił Guala do Legii powinien mieć zakaz pracy w futbolu. Z kim my chcemy walczyć o cokolwiek. Z Rosolkiem, Gualem, Pankowem? odpowiedz

Olek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Zieliński jak statystyki? Jak parametry? Jak współczynniki? Zrobiliście z tego klubu pośmiewisko, piłkarze z łapanki bez ambicji, bez honoru, po co śmiać się z innych skoro cyrk pod nosem... odpowiedz

dziad LeopoLd - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Ooo ja cię ten tego. Także tak, aleee... odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mioduski co,wypi......., cały stadion ,mine miał nietega i razem z soba zabierz wszystkie te panienki bo jedyne do czego sie nadajecie to obciag..ie,miarka sie przebrała odpowiedz

Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co za barany odpowiedz

Wisełka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słoiki Europę zobaczycie na zdjęciach odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wisełka : spi...aj stąd! Do pierwszej ligi hahahaha odpowiedz

Smok Wawelski - 51 minut temu, *.centertel.pl @Wisełka : Bynajmniej wstydu unikną

Tylko TSW! odpowiedz

Tomek 38 lat z Legią. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk na emeryturę. odpowiedz

Ludzie wychodzą ze stadionu .... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ludzie opuszczają Łazienkowską. Pora znów na różowe przyśpiewki na koniec meczu . Nie poddawaj się.... odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I co Zieliński szczęśliwy jesteś za zmianę trenera i sprzedaż zawodników ciebie powinni wyje..c odpowiedz

świerkowy - 1 godzinę temu, *.orange.pl je..ne sprzedawczyki odpowiedz

Rafi - 1 godzinę temu, *.18.225 Zieliński kondonie, ty do tego doprowadziłeś złotousty amatorze. odpowiedz

Ryszard - 1 godzinę temu, *.tonetic.pl Nie będę czekał do końca meczu. Banda beznadziejnych gamoni która po raz kolejny spieprzyła mecz i szanse na odrobienie strat. odpowiedz

In - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legijne scierwa nic nie grają ,a debile kibice tylko skupiają się na sędziowaniu ( bedzwol ) odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jednym słowem cyrk odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.mm.pl Banda amatorów.Wstyd! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie poddawaj się hahahaha .....zaorać .. zamknąć ten klub .. mogły być 3 punkty ...kasztaniaki Gonsalo faja i jego zgraja i dyrektor Zieliński na czele. ...z kim wszyscy dno dna... . WSTYD Hańba.... Zresztą jaka to zgoda ten Radomiak ...... odpowiedz

Kowal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Macie swoje wkłady do koszulek, bez ambicji, bez honoru… odpowiedz

minima(L)imaxi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 0-2....no i chvj no i cześć. żegnaj Mistrzostwo oraz europejskie puchary. panie sendzio dzienkujemy ha tfu odpowiedz

LESZCZE MIODULSKIEGO - 1 godzinę temu, *.98.113 LESZCZE MIODUSLKIEGO a nie żadna Legia. Wstyd i hanba! odpowiedz

Kibic prawdziwy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pusty stadion !!!!!! Przestać chodzić !!!!! odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gwiazdeczki jak wam sie niechce grać w legii to wypad odpowiedz

Kraków hm - 1 godzinę temu, *.plus.pl ZEJŚĆ Z BOISKA NIE RÓBCIE WSTYDU KONIEC MARZEN . odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lepiej przegrać z Radomiakiem niż z Lechem.Nie chcecie pucharów to ich nie dostaniecie.Nie da się na to patrzeć.Coś cię sku...yny zrobili z tej drużyny odpowiedz

Malowany - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Jak byłem mały tj rok koło 96-97 tata mówił Legia dziady! Kłóciłem się z nim, płakałem, krzyczałem że nie i szedłem malować eLki po Mokotowie.



Po latach przyznałem mu rację. Mimo całej miłości do klubu, wyjazdów i meczów domowych.



Legia dziady. odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Malowany:

chłopie te hasło Legia Dziady to już pojawiło się z początkiem lat 70-tych

nawet w jednym z odcinków "07 Zgłoś Się" (bodajże 24 Godziny Śledztwa) na klatce schodowej, na ścianie (na Woli) był napis Legia Dziady

odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy nadal idioci będą chodzić na mecze i zapełniać stadion dla tych miernot. Czy chodzicie tam po to żeby pchać hajs Pudlowi?

Przestańcie chodzić na mecze !!!!!!

Pusty stadion !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Jmm - 1 godzinę temu, *.174.203 Hahahahha macie swoich mistrzów , i dobrze nie dla Legii puchary odpowiedz

Wkurwiony - 1 godzinę temu, *.188.105 Ile razy można to oglądać? I Wy jeszcze k... skandujecie nazwisko jakiegoś amatora, który powinien grać w II lidze.

Pusty stadion, to jedyne rozwiązanie. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.45 Co tu się odje...lo ja się pytam. Toc to było o mistrzostwo mecz! Faking biczis. odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wypie.....ć z legii Zieliński pajacu i weź ze sobą ten szrot co sprowqdziles odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ciul wielki jak szelki....

Jak żeśmy spier....ten sezon, to głowa boli.

Nie chce mi się juz pisać ani oglądać tego wszystkiego....



Kolejna strata punktów na własne życzenie, Żadnych pucharów nie bedzie. Lipa. odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mega poziom! Matko Jedyna, tego się nie da oglądać! odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wczoraj napisałem, że Jędza czerwona. Byłem blisko. Jaga mistrzem. Koniec sezonu odpowiedz

Mlbets - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Warto dodać, że 15 min później ten Jordao z Radomiaka dużo agresywniej i groźniej faulował Elitima wyprostowana noga stempel w stopę i jakoś var nie reagował. Nie mówię, że to był faul na czerwona, ale byl mocniejszy niż ten Kapustki więc co to za podwójne standardy? odpowiedz

Kraków hm - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak nie wygrają to mogą zapomnieć o walce o mistrza. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Kapustka miał pecha, a sędzia podjął kilka trudnych, ale słusznych decyzji. Największy ból przy tym rożnym nieuznanym pod koniec pierwszej połowy, w powtórce widać jak piłkę ostatni odbija Elitim, ale jednocześnie całej Legii, i piłkarzom i kibicom, odbija również. Trudne sędziowanie to nie złe sędziowanie, ot takie sytuacje niewygodne się trafiły, ale Przybył błędów nie popełnił. Trzeba się skupić na grze zamiast szukać usprawiedliwień już w pierwszej połowie. odpowiedz

Niech zgadne…nieda sui tego ogLâdać?! - 2 godziny temu, *.02.net Mioduski jeśli chce zostać w Legii musi rewoLucje w zarzâdzie,klubie,akademii ,,szatni,sztab myśli szkoleniowej, ile lat w pizd….!?Poszło niech prezes zayta samego siebie, kto zawinił kto ma odejść kto ma zostać, z mojej obserwacji to sztab szkoleniowy zagrzał gniazdko w Legii i przyczynił sie do antysukcesòw Legii, kròry to już sezon piłkarze niepzygotowani ani fizycznie ani mentalnie dio walki o mistrza i puchar odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Niech zgadne…nieda sui tego ogLâdać?!:



jaka rewplucja? Przecież tu rewolucja trwa niemal non stop. Niech on spier...la wreszcie z tego klubu odpowiedz

Zito - 2 godziny temu, *.aster.pl jaka taktyka na drugą połowę, panowie odpowiedz

Taktyk - 1 godzinę temu, *.98.61 @Zito: Szybki wpiedziel i do domu odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.100.213 Sędzia Przybył i wszystko jasne.

Który to już raz ten orzeł popisuje się w Warszawie. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Parodia drużyny piłkarskiej. Żal na nich patrzeć. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Po przerwie Mioduski i Zieliński na boisku przybył nas wykartkuje za pyskówki odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Warchoły są tak cienkie,że przycisnać mocniej i to wygramy. No musimy wygrać by wskoczyć na pudło po tej śmiesznej kolejce,gdzie prawie wszyscy zagrali dla nas! Nie spieprzmy tego no! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Jak gnida pier...ona sędziuje mecz to choć byś się zesrał to nic nie zrobisz. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Mam wątpliwości czy po starciu Kapustki z piłkarzem Radomiaka sędzia się pomylił Kolego. Bartek wpadł z duzym impetem w nogi rywala, widziałem juz kilka takich wejść w naszej lidze i zazwyczaj była "czerwień" odpowiedz

laser1984 - 2 godziny temu, *.artcom.pl jaki duzy impet na stojaca wybijajac i upadajac,zawodnika noga przez przypadek sie znalazla pod d....jesli tak traktowac to wiekszosc fauli byla by na czerwo

,stempel z impetem na zoltko a o wiele grozniejszy odpowiedz

laser1984 - 2 godziny temu, *.artcom.pl @Wolfik: tak samo jak czerwo dla josue z piastem,tam tez widziales napewno odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. @Wolfik: oglądałem te powtórki z uwagą i uważam, że można było spokojnie pokazać żółtą kartkę niż podejmować radykalną decyzję. Takich fauli zdarza się wiele i sędziowie nie pokazują za nie czerwieni. Celem Kapustki było wybicie piłki czego dokonał, a że impet był no to przy takich sytuacjach to rzecz normalna. odpowiedz

koko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wolfik: niestety bzdury piszesz. "Atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi być traktowany jako poważny, rażący faul." odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @koko: No to gdzie tutaj widzisz, że napisałem bzdury? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Kolega wyżej napisał definicję. Pasuje do sytuacji i pewnie Przybył na takiej podstawie podjął swoją decyzję. Sędziowie w kilku meczach podejmowali podobne decyzje. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @laser1984: Co ja widziałem nie jest wazne. Wiem natomiast, że sędziowie tak to interpretują. Nie oceniam, czy słusznie - ale pewnie bazują na przepisie podanym przez Koko. odpowiedz

RybaSocho - 2 godziny temu, *.0.234 Za takie zachowanie Kapustka powinien zostać odesłany do rezerw. Gdy nie będzie żadnej kary to wyraz totalnego braku profesjonalizmu odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jestem daleki, od teorii spiskowych, ale ten sezon wygląda jak ustawka....

Tak na marginesie.... Wszolek "top" odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oni naprawdę mają kibiców w du...ie niezależnie im na niczym oprócz kasy odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mecz przyjaźni niczym tydzień temu w Poznaniu odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl kabaretonu ciąg dalszy,już nawet niech ten Radomiak nam sie podłoży jak Warta Amice sie podkłada,ta liga to jest k.rwa śmiech na sali odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.autocom.pl Nie rozumiem decyzji pana sędziego, Kapi atakował piłkę i dotkną pierwszy a co potem to przypadek, gorsze faule widziałem a się na żółtej konczyły ale nie w 6 minucie ratunku.

Z drugiej strony Radomiak zdobył trzy żółte w 30 minut. odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Czy pilkarze czasami mysla odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.co.uk Kapustka chłopie... następnym razem nie upadają na ziemię tylko upadają do góry.

Co to ku...a ma być? Typ miał złamać prawa fizyki czy co? Piłka wybita i upadek zgodnie z prawem grawitacji. Wałek na wałku ta liga to jest komedia! odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dawac Rosolka i golimy ich odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mecz się jeszcze nie zaczał a już sp....ne widowisko. Bez żadnej intencji faulu, zwykły faul i czerwoną kartka odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @robal: Zgadzam się, obawiam się że emocje związane z wynikiem szybko się skonczyły... odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.aster.pl @robal:

ja już wyłączyłem po czerwonej kartce - po co oglądać te żałosne przedstawienie z panem sędzią w roli głównej odpowiedz

Jones - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo Kapustka !!!!! odpowiedz

Pilarz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzeba przyznać że nasza Legia ma swój styl odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czerwona z d.... odpowiedz

minima(L)imaxi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl aha czyli od teraz rozumiem takie faule z automatu = czerwo. ten cały VAR to ściema ludzie! bywały sporo gorsze faule które kończyły się max żółtą kartką. okazuje sie że diskopolo na mistrza trzeba przepchnąć jak tylko się da. piłkarski poker 2k24 welcome odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @minima(L)imaxi: bez przesady cała czołówka uja gra legia raków itp odpowiedz

(L)ookson - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego czerwo dla Kapustki? Faul od tyłu? odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.204.45 Jak jest szansa to k ktoś musi dostać czerwona w 5 minucie. Ja pier. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Jakim trzeba byc totalnym idiota zeby po 6ciu minutach dostac czerwona kartke? Jakim?

Co sie w tej pustej mozgownicy u takiego amanta ksztaltuje? Nie, sorry, ewidentnie brak jakiejkolwiek mozgownicy u takiego balwana.

Czlowiek czekal na mecz a tu taki ööj juz na samym poczatku. Ide na liverpool-spurs, vqerwienie totalne. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Mam dokładnie takie same odczucia...nie wiem jak to nazwać... odpowiedz

voley - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Krzeszczu: Idioci. odpowiedz

Rado - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: jakbyś mecz oglądał to byś widział, że kartka to nie jego wina tylko sędziego. Kapustka czysto odebrał tam nawet faulu nie powinno być... odpowiedz

Pioter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie ma co,ładny początek....taki kapuściany

. odpowiedz

Kezab - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ustawka jak byk, aby tylko Legia przegrała tak samo jak reszta faworytów

odpowiedz

Aaa - 3 godziny temu, *.mm.pl Skandal debil kapustka odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mam coraz większe wrażenie że to wszystko jest wyreżyserowane... odpowiedz

minima(L)imaxi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Redi: oczywiście że tak. VAR w PL to jest jakieś mega nieporozumienie odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.aster.pl ale za co czerwona kartka - kopnął piłkę był szybszy - czyżby takie wytyczne żeby uwalić Legię odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Niech prokuratura sprawdzi konta bankowe tej k@@@y ubranej na czarno. Chora decyzja. odpowiedz

Marianek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No to nam Przybył załatwił mecz.

Jak tylko go zobaczyłem wiedziałem że coś odwali,ale nie k...wa w 6 minucie odpowiedz

wojti - 3 godziny temu, *.inetia.pl I po meczu..... odpowiedz

BodzioL - 3 godziny temu, *.chello.pl I tak zawsze graliśmy w dziesięciu więc w sumie nic się nie stało. odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Przybył wydrukował idealnie odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołek nie w podstawowym składzie? Przecież strzelił gola. Raz na pół roku przecież strzela. odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

........................... Hładun ....................

Pankov ..... Kapuadi ..... Ribeiro ..... Kun

.................... Elitim ..... Celhaka.............

Wszołek ..... Josue ..... Kapustka .........

.......................... Gual ...........................

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

Mistrz jest tylko jeden - 4 godziny temu, *.trined.nl Podajcie Bracia linka odpowiedz

Olek - 2 godziny temu, *.167.166 @Mistrz jest tylko jeden : canal + 36 w 4K odpowiedz

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Dalej z Wszołkiem w ataku??? odpowiedz

