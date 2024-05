Konferencja

Kędziorek: To nasz sukces

Niedziela, 5 maja 2024 r. 20:10 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kędziorek (trener Radomiaka): Bardzo ciężki okres za nami. Ten tydzień nie był łatwy, działo się sporo i było dużo emocji. Szczególnie, że ostatnio wpakowaliśmy się w dołek. To nie jest przyjemne ani dla sztabu trenerskiego, ani dla piłkarzy słuchać, że jesteśmy bez ambicji i gramy bez zaangażowania. Jednak taki jest ten sport, taki jest ten biznes.









Przyjechaliśmy na Łazienkowską, która jest fantastycznym miejscem. Dziś chcieliśmy dać sygnał, że walczymy, że się nie poddajemy. Chcieliśmy zdobyć punkty i mieliśmy jasny plan na ten mecz. To było dla nas ważne. Oczywiście ta sytuacja z czerwoną kartką... Nie widziałem jej dokładnie, ale na pewno ułatwiła nam grę w tym spotkaniu. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, wyniki rywali sąsiadujących z nami w tabeli, to pokazaliśmy zaangażowanie, charakter, dyscyplinę. Zatem uznaję, że jest to nasz sukces.

Samo spotkanie... Przede wszystkim chcieliśmy załatać pewne dziury, które pojawiły się w ostatnich spotkaniach. Chcieliśmy zagrać niżej w obronie, a w ataku graliśmy praktycznie bez napastnika. Rafał Wolski miał za zadanie szukanie wolnych przestrzeni. Na początku tego nie wykorzystywaliśmy, ale w drugiej było nieco lepiej. Była nerwowość, ale przyszedł spokój i zespół realizował założenia taktyczne.

Warto podkreślić rolę liderów w szatni, bo to jest też ich zasługa i należy im się szacunek. Wykonali kawał dobrej roboty w ostatnich dniach. Zwycięstwo dedykuję osobom, które były przy nas w tym trudnym okresie.



Możemy mówić, że matematycznie utrzymaliśmy się w lidze, ale po spotkaniu z Rakowem mówiono to samo. To wciąż nie jest pewne i pozostaje nam walczyć do samego końca.