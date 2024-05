Co wy robicie?!

+ dodaj komentarz

Co za syf jak mogą to robić co za guwno .Piłkarzyki je... amatorzy.

Oto jak człowiek sukcesu siwowłosy Darek doprowadzil klub do ruiny. Było trzech właścicieli, dzięki którym mieliśmy w ciągu 9 lat 7 MP i 2 VMP. Ale jeden z nich miał inna wizję. Najpierw Akademia, która faktycznie szkoli piłkarzy, ale chyba jak grac na PS. Teraz Klub, pokazać jak wydoic do ostatniego grosza. Sprzedać najlepszych piłkarzy, nie kupić nikogo i liczyć na puchary. Przecież to musiało się tak skończyć. Szkoda, że kosztem prawdziwego kibica.

Co robi w naszej drużynie taki gość jak Hładun przecież to jest cyrk. Panków -kabaret, dyr. Zieliński (szanuję go jako zawodnika,.. ) który robi zakupy w Biedronce.... Tak słabej LEGII nie było od kilku dekad

Witam To ,że Legia gra piach to prawda ale ta czerwona dla Kapustki to dopiero drukarnia. Carius pociąga za sznurki (jak im tam w PZPN-ie nie wstyd!!!?) Obrzydzają ludziom piłkę nozna

Lech przegrał z Ruchem ale po meczu cała drużyna pokazała charakter i podeszła do swoich kibiców. Dzisiaj pierwszy pod Żyletą powinien stanąć Josue jako kapitan. Jak było wszyscy wiemy. Nie było pod Żyletą nikogo poza Radomiakiem . Co tu więcej mówić.... Brak szacunku do Kibiców..... delikatnie ujmując.

Ekstraklapa na wiosnę to Wielki wstyd wstyd wstyd i obciach na skalę bez skali raczej ...a co tu się wyprawia w Legii od 2016 to szkoda strzepic pisania

Uwłacza to godności kibica, którym jestem od 35 lat. Coście skur........ny uczynili z tą drużyną ? !!!!!!!! A jeżeli buki to obstawiają to ch..j z tą ligą.

Wstyd,żenada,kompromitacja.Nic więcej o postawie Legii nie można napisać.Nawet grając w 10 można wygrywać mecze ale dzisiaj po raz kolejny nie było widać drużyny,która chciała by...no właśnie co?Wygrać,zremisować,pokazać ładną grę? Nic!! Kompletnie NIC! Ta drużyna to jedno wielkie nieporozumienie.Wszołek DNO,Pankov DNO,Kun DNO,Jędrzejczyk DNO i można by wymieniać i wymieniać.Naprawdę "wspaniałym" pomysłem zmiany trenera na kilka kolejek przed końcem rozgrywek popisał się dyrektor Zieliński.To był chyba najidiotyczniejszy pomysł jaki kiedykolwiek można było sobie wymyślić.To całkowicie Zielińskiego dyskwalifikuje byciem dyrektorem sportowym odpowiedzialnym za decyzje transferowe i personalne w Legii.Ten mecz to kwintesencja całkowitej bezmyślności i nieudacznictwa panów Mioduskiego i Zielińskiego,którzy są odpowiedzialni za stan w jakim dzisiaj znajduje się Legia. Niestety staliśmy się drużyną nawet nie tyle przeciętną co zwyczajnie słabą.Brak jakiegokolwiek pomysłu na grę,brak koncepcji,brak stylu...W tej drużynie brakuje WSZYSTKIEGO!!

- 53 minuty temu, *.tpnet.pl

Dopóki Mioduskiemu będzie się zgadzała kasa z biletów dopóty będzie nas r. chał. Oczywiście za naszym przyzwoleniem. Kiedy to zrozumiecie??

To, że nie ma drużyny to jeszcze zrozumiem. Ale, że kibice nie reagują na to? Tego już nie rozumiem. Ile wam Mioduski za to płaci, że siedzicie cicho i pozwalacie na to?Już dawno grupy powinny na to zareagować. Piłkarze dostać po liściu i WOOON z klubu. Zieliński na taczkę.

Macie na tych trybunach jeszcze jaja?

Za moich czasów nie do pomyślenia, żeby drużyna miała takie wyniki i trybuny nie reagowały na to.

odpowiedz