Gual: Nie jestem od tego, by słuchać co krzyczą kibice

Niedziela, 5 maja 2024 r. 21:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jak się czuję po dzisiejszym meczu? Przegraliśmy, więc gówn*anie. Nie da się tego wytłumaczyć. Po pierwsze praktycznie od początku meczu graliśmy w osłabieniu. To nie ma jednak znaczenia, powinniśmy wygrać również w dziesiątkę, ale się nie udało - powiedział po porażce z Radomiakiem Radom napastnik Legii, Marc Gual.









- Czerwona karta była kluczowa. Musieliśmy grać od początku w osłabieniu, a to nie jest łatwe. Ale nie możemy powiedzieć, że przegraliśmy tylko przez to. Byliśmy w stanie wygrać, grając jednego zawodnika mniej, więc porażki nie można zrzucić na czerwoną kartkę, a na nas.



- Co mogę powiedzieć o Jarosławie Przybyle, arbitrze dzisiejszego meczu? Po każdym spotkaniu analizuję swoją grę i poprawiam to co złe, więc mam nadzieję, że sędzia Przybył zrobi tak samo. Taka jest moja opinia. To nie ja jestem od decydowania czy czerwona kartka dla Bartosza Kapustki była zasłużona, czy nie. Sędziowie tak zadecydowali i to oni powinni powiedzieć czy była to dobra decyzja.



- Oczywiście, wciąż mamy szansę, by skończyć ten sezon na podium. Zostały nam trzy spotkania. Musimy jak najszybciej zapomnieć o dzisiejszym meczu i wygrać wszystkie pojedynki, które nas czekają. Sezon jeszcze się nie skończył i postaramy się wygrać wszystko, co możliwe.



- Wiemy, że mieliśmy ogromną szansę, by dzisiejszym zwycięstwem zbliżyć się do podium i powalczyć jeszcze o mistrzostwo. Tak jednak się nie stało, więc będzie nam jeszcze ciężej.



- Jak wytłumaczę to, że po raz kolejny nie wykorzystujemy potknięć naszych rywali? Co mogę powiedzieć, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Musimy to zmienić i od teraz pracować już na nowy sezon.



- Tak, wiem co kibice krzyczeli z trybun. Jestem w tym klubie od grania, a nie słuchania tego, co krzyczą i co robią. Nie jestem od tego, by rozmawiać o tym co mówią.