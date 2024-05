Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

Wtorek, 7 maja 2024 r. 15:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wszyscy piłkarze Legii otrzymali niskie noty za niedzielny mecz z Radomiakiem. Najwyższą z nich uzyskał Juergen Elitim - 2,6 w skali 1-6. Najgorsze oceny trafiły do Pankova, Kapustki i Kuna. W sumie oceniało 1259 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9.









Elitim 2,6

Ziółkowski 2,5

Rejczyk 2,5

Urbański 2,5

Hładun 2,0

Josue 2,0

Kapuadi 1,8

Gual 1,8

Jędrzejczyk 1,7

Morishita 1,7

Yuri Ribeiro 1,7

Celhaka 1,7

Pankov 1,6

Kapustka 1,6

Kun 1,6

Wszołek 1,6